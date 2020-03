Politierechter Van Capelle op het matje geroepen

Politierechter Monte van Capelle uit Assen is door de president van de rechtbank Noord-Nederland tot de orde geroepen omdat hij een wrakingsverzoek van een verdachte heeft genegeerd.

Waarnemend rechtbankpresident Herman van der Meer zegt vorige week „een indringend gesprek” te hebben gevoerd met Van Capelle omdat deze magistraat tijdens een zitting in Assen in september 2018 „een beroepsfout” heeft gemaakt. Van der Meer zegt met voormalig hoofdofficier van justitie Van Capelle te hebben gesproken in het kader van zijn toezichthoudende taak. „Een rechter mag het aanzien van de rechtspraak niet in gevaar brengen.” Het is uitzonderlijk dat een rechter door zijn superieur publiekelijk wordt terechtgewezen. Van Capelle zelf laat NRC weten dat hij aan de woorden van Van der Meer niets te voegen heeft.

Vorige week werd bekend dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een vonnis van Van Capelle vernietigde omdat hij als politierechter tijdens de zitting door zijn gedrag tegenover een verdachte de vrees wekte van „vooringenomenheid”. De rechter zou hebben gezegd dat de verdachte „niet goed bij zijn hoofd” was. Nadat de officier van justitie het woord had gevoerd, maakte de verdachte – die geen advocaat had – duidelijk dat hij de rechter wilde wraken wegens partijdigheid. Van Capelle sloot de zitting evenwel en negeerde de wraking door te zeggen: „We willen allemaal weleens wat.”

Onpartijdigheid vereist

„Een wrakingsverzoek negeren is fout. Punt”, zegt president Van der Meer „en dat heeft Van Capelle ook ruiterlijk tegenover mij toegegeven. Iedereen maakt wel eens een fout en gelukkig is er hoger beroep om zoiets te corrigeren”. Monte van Capelle ontkent volgens Van der Meer overigens dat hij tegen de verdachte zou hebben gezegd dat deze niet goed wijs is. „Dat is een interpretatie van het hof. Van Capelle zou de verdachte alleen hebben gevraagd of deze wel goed bij de les was”.

Van der Meer wijst erop dat elke rechter zijn eigen benadering van een verdachte kiest. „Iedere magistraat communiceert op een bepaalde manier En daar is niks mis mee”. Maar onpartijdigheid is vereist, zegt de president. „Een rechter is geen maatschappelijk werker. Een zekere stevigheid en strengheid hoort bij een politierechter. De rechter heeft bovendien vaak maar een kwartiertje tijd, dus hij moet ook opschieten”.

Met het standje voor de politierechter, die over een paar jaar met pensioen gaat, is wat Van der Meer betreft de zaak af. „Hij weet nu dat hij beter moet nadenken voordat hij iets zegt”.