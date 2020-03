VN: Iran heeft drie keer zoveel uranium verrijkt

Iran heeft sinds november vorig jaar zijn voorraad verrijkt uranium bijna verdrievoudigd. Daardoor heeft het land mogelijk veel minder tijd nodig dan gedacht voor de productie van een bom. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) dinsdag, meldt The Washington Post. Iran heeft volgens inspecteurs van de VN-instantie inmiddels meer dan 1.020 kilo laagverrijkt uranium, van nauwelijks 4,5 procent zuiverheid. Voor een kernwapen is 90 procent of meer nodig.

In een vertrouwelijk rapport beklaagt het IAEA zich verder over het feit dat Iran medewerking zou weigeren aan verder onderzoek op een aantal locaties waar kernenergie wordt opgewekt. Er zijn specifiek drie locaties waar het agentschap meer van wil weten, omdat daar materiaal opgeslagen zou liggen dat niet is gemeld bij internationale waarnemers.

Het IAEA houdt namens de Verenigde Naties toezicht op de mate waarin Iran het akkoord naleeft dat in 2015 werd gesloten met een aantal westerse grootmachten. De Verenigde Staten stapten in 2017 uit het pact en inmiddels houdt Teheran zich er ook niet meer aan. In 2015 werd afgesproken dat Iran ongeveer 203 kilo laagverrijkt uranium op voorraad mocht hebben. De Franse president Emmanuel Macron heeft Iran dinsdag opgeroepen om mee te werken aan internationaal onderzoek.