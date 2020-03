Ruim 5,5 jaar cel geëist voor miljoenenfraude door Amsterdamse ambtenaar

Het Openbaar Ministerie eist 68 maanden cel tegen Chany R., de voormalige wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam die verdacht wordt van fraude. Hij zou miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld hebben weggesluisd met valse facturen. Zijn vrouw en medeverdachte moet als het aan justitie ligt 46 maanden de cel in. Dat maakte het OM dinsdag bekend in de rechtbank in Zwolle.

De zwendel waar justitie R. van verdenkt, vond plaats van 2010 tot 2015. Hij beheerde het wagenpark van de gemeente in stadsdeel West. In die functie bestelde hij volgens justitie tientallen auto’s bij de eenmanszaak van zijn vrouw. In werkelijkheid werden die voertuigen niet geleverd. De gemeente leed in totaal 4,3 miljoen euro schade.

R. is ontslagen toen de praktijken in 2015 aan het licht kwamen. Hij en zijn vrouw ontkennen de fraude te hebben gepleegd. De rechter bepaalde in 2018 al dat het stel 3 miljoen euro van het frauduleus verdiende geld moet terugbetalen. Het hoger beroep dat R. en zijn vrouw daartegen aantekenden loopt nog.

