Vier jaar cel geëist voor bezit raketwerper

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar gevangenisstraf geëist tegen Yassine A. (31) voor verboden wapen- en drugsbezit. De verdachte had een raketwerper en munitie, stelde het OM in de rechtbank van Amsterdam. Volgens justitie is het niet bewezen dat A. een aanslag op misdaadverslaggever John van den Heuvel wilde plegen, zoals justitie eerder wel vermoedde.

Een tip aan de politie over een mogelijke aanslag op de misdaadjournalist leidde tot een huiszoeking bij de verdachte. Op 4 december werd het huis van A.’s vriendin doorzocht, waar het verboden wapen lag. In een garagebox van de verdachte in Lijnden vond de politie granaten voor de raketwerper en ruim 250 gram cocaïne. Van den Heuvel wordt sinds 2017 zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging vanwege bedreigingen uit het criminele circuit.

Yassine A. kwam ook in 2013 in aanraking met justitie. Toen kreeg hij negen jaar cel voor een poging tot het beroven van een Rabobank in Driebergen en het beschieten van een agent in burger die hem probeerde te stoppen. De beroving mislukte doordat de kluis van de bank niet open ging. A. wist te ontsnappen, maar kon alsnog opgepakt worden door dna-sporen bij de overval.