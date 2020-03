UEFA-bestuurders worstelen in Amsterdam met coronavirus en racisme in het voetbal

Het congres van de Europese voetbalbond UEFA, dinsdag in de Beurs van Berlage, stond in het teken van het coronavirus en racisme. Over de gevolgen van het coronavirus zei Gianni Infantino, aanwezig in Amsterdam in zijn functie van voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA: „Het is belangrijk om met instanties en autoriteiten samen te werken, maar we moeten niet in paniek raken.”

Even daarvoor had UEFA’s secretaris-generaal Theodore Theodoridis bekendgemaakt dat de Europese voetbalbond in samenwerking met de nationale bonden een werkgroep heeft opgericht die zich gaat buigen over de problemen die het virus veroorzaakt in het voetbal. Wanneer moeten wedstrijden of toernooien vanwege het virus worden afgelast?

Volgens Dominique Blanc, voorzitter van de Zwitserse bond, is dat hard nodig. Hij waarschuwde dinsdag voor de grote gevolgen van het virus voor de sport. „Door het coronavirus zijn we nu in een situatie beland die ons profvoetbal op zijn grondvesten kan doen laten schudden”, zei Blanc.

De Zwitserse bond besloot eerder om de nationale competitie in ieder geval tot en met 23 maart stil te leggen. Dat besluit werd genomen nadat de Zwitserse clubs niet akkoord waren gegaan met het voorstel hun wedstrijden zonder publiek te spelen.

Een ander belangrijk onderwerp tijdens het congres was racisme in het voetbal. Aanleiding hiervoor waren de incidenten van de laatste tijd in verschillende stadions in onder meer Italië, Portugal en Engeland.

Maatregelen tegen racisme

Minister Bruno Bruins (Sport), die het congres opende, had het in zijn toespraak over racisme in voetbalstadions. „Helaas zijn er ook mensen die bruggen liever afbreken dan opbouwen. Dat is bij ons in Nederland helaas niet anders dan in andere landen.” Bruins vertelde ook over de racistische spreekkoren in Den Bosch in de richting van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira en de maatregelen die door de KNVB en het kabinet zijn genomen om herhaling daarvan te voorkomen.

Volgens UEFA-voorzitter Alexander Ceferin kan de voetbalwereld de problemen rond racisme en discriminatie in stadions niet alleen oplossen. Hij gaf aan dat een belangrijke taak is weggelegd voor overheden en andere instanties. Ondertussen doet de UEFA volgens Ceferin wat het kan. „In de laatste drie seizoenen hebben de disciplinaire organen van de UEFA 73 stadionverboden opgelegd en zijn 39 wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld als gevolg van discriminatie. Dat laat zien dat we alles doen wat momenteel in onze macht zit. Maar het laat ook zien dat het een serieus probleem is.”