Tien aanhoudingen bij actie tegen wapen- en drugsbende

Bij een „grootschalige” politieactie is vorige week een bende opgerold die in wapens en drugs zou handelen in het noorden van Nederland. Tien mensen zijn aangehouden en op zeventien plekken zijn doorzoekingen verricht. Daarbij werden onder meer drie kalasjnikov-machinegeweren en kilo’s synthetische drugs aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland dinsdag.

Twee kalasjnikovs werden gevonden in een auto, samen met twee pistolen en twee kilo amfetamine. Nog eens twee automatische wapens, waaronder een kalasjnikov, werden aangetroffen in een andere auto bij de aanhouding van drie verdachten in Drachten. Bij doorzoekingen vond de politie ook zwaar explosief, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels. Verder is beslag gelegd op simkaarten, computers, valse identiteitspapieren en administratie.

De actie volgde op maandenlang onderzoek, schrijft het OM. De groep wordt verdacht van handel in vuurwapens en verdovende middelen, fraude en geweldsdelicten. Het betreft mannen en een vrouw van 31 tot 43 jaar uit Oosterwolde, Leeuwarden, Roosendaal, Beilen, Marum, Groningen, Hoogeveen en twee zonder vaste verblijfplaats. Ze blijven allemaal voorlopig in beperkingen vastzitten.