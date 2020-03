Half miljoen boete voor tennisbond om verkoop persoonsgegevens

Tennisbond KNLTB moet een boete betalen van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens. De sportkoepel gaf de persoonsgegevens van honderdduizenden leden door aan sponsoren en is daarvoor dinsdag door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bestraft.

In 2018 werd een klacht ingediend bij de dienst die controleert of organisaties zich houden aan de privacywetgeving. Tennissers werden benaderd door twee bedrijven, die als sponsor van de tennisbond de gegevens van leden hadden opgevraagd. Eén sponsor beschikte over een bestand van ruim 300.000 adressen, geboortedata, en telefoonnummers van KNLTB-leden, een ander bedrijf had de adressen van 50.000 mensen. Geen van de leden had toestemming gegeven voor het delen van die persoonlijke informatie, terwijl dat wel moet.

De KNLTB heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde geldstraf. In een persbericht schrijft de tennisbond altijd zorgvuldig te zijn omgegaan met de gegevens, en „open en transparant geweest” te zijn over wat daarmee gebeurde. De KNLTB wil leden „laten profiteren van relevante aanbiedingen” van de bedrijven die de bond sponsoren. Volgens de AP is dat geen gegronde reden voor het doorgeven van de persoonsgegevens. De KNLTB vreest dat door de boete bedrijven minder snel zullen besluiten sportbonden en verenigingen te ondersteunen.