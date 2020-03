Trump voert telefoongesprek met Taliban-leider

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een telefoongesprek gevoerd met Taliban-oprichter mullah Abdul Ghani Akhund. Dat hebben beiden afzonderlijk van elkaar bevestigd. Baradar bij monde van een woordvoerder, Trump tegenover journalisten.

Toen het vredesproces tussen de VS en de Taliban vorig jaar opeens snel ging, werd mullah Baradar ingezet: een charismatische strijder van het eerste uur.

Wat Trump en Baradar exact besproken hebben, is niet bekendgemaakt. Wel zouden ze het erover eens zijn geweest dat er een einde moet komen aan het geweld in Afghanistan. Het gesprek zou een half uur hebben geduurd. „We hebben een goed gesprek gehad”, zei Trump in de tuin van het Witte Huis. „We willen geen geweld. We zullen zien wat er gebeurt.”

Vrede

Afgelopen zaterdag werd in Qatar een conceptovereenkomst getekend die de opmaat moet vormen naar een einde aan de bijna twintig jaar durende oorlog en daarmee ook de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Daar zitten nog wel een aantal haken en ogen aan, onder meer omdat de Afghaanse regering van president Ashraf Ghani het verdrag niet heeft ondertekend. Bovendien heeft Ghani laten weten niet akkoord te gaan met een aantal bepalingen daarin.

Ghani zei zondag niets te zien in een gevangenenruil die automatisch de vrijlating van duizenden Talibanleden zou beteken. De Taliban lieten dinsdag weten pas met Ghani te willen praten als precies die gevangenenruil op tafel zou liggen. Maandag verbraken de Taliban de tijdelijke wapenstilstand met de Afghaanse strijdkrachten.