Super Tuesday blog 2020

Het is Super Tuesday

Het is Super Tuesday, de belangrijkste dag van de Amerikaanse voorverkiezingen voor het presidentschap. Dinsdag stemmen Amerikaanse kiezers in veertien staten wie het namens de Democratische Partij mag gaan opnemen tegen president Donald Trump in november. Hier houden we u op de hoogte van de laatste uitslagen en ontwikkelingen de komende uren.

Nu twee belangrijke kanshebbers het veld hebben geruimd – Pete Buttigieg en Amy Klobuchar – gaat het eigenlijk nog om vier kandidaten: Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren en Michael Bloomberg. Het is een bepalende dag waar ruim een derde van de zogeheten delegates worden gekozen, partijleden die half juli tijdens de partijconventie hun presidentskandidaat kiezen.

De zelfbenoemde democratisch- socialist Sanders loopt in meerdere belangrijke staten zoals Californië aan kop. Heeft Biden met de nieuw verkregen steun van Buttigieg en Klobuchar het zetje gekregen dat hij nodig had om toch bovenaan uit te komen? Ook moet blijken of de honderden miljoenen die Bloomberg zelf heeft uitgegeven voor zijn campagne genoeg zullen uitbetalen. En het is de vraag of Warren zich nog staande weet te houden, of dat het na deze dinsdag klaar is met de senator uit Massachusetts.