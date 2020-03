Rattengif komt ook terecht in andere dieren

Rattengif komt onbedoeld ook in veel andere dieren terecht. Vooral knaagdieretende zoogdieren – vossen, bunzingen, wezels, steenmarters – worden zo doorvergiftigd, maar ook in roofvogels worden hoge concentraties teruggevonden. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers in een eind februari gepubliceerd rapport, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De gevonden gifconcentraties in de onderzochte dierenlevers zijn soms zo hoog dat ze dodelijk zijn.

Overlast van ratten en huismuizen komt regelmatig voor. Om die overlast tegen te gaan, worden in en rond gebouwen soms speciale lokdozen geplaatst door ongediertebestrijdingsspecialisten, zegt senior adviseur Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies, die het rapport schreef in samenwerking met onder andere het Dutch Wildlife Health Centre en Bureau Waardenburg. „In die lokdozen is het gif bijvoorbeeld vermengd met geplette haver, om het aantrekkelijker te maken voor de dieren.”

Buiten gebouwen is het plaatsen van zulke lokdozen aan strenge regels gebonden, sinds in Nederland in 2017 het Integraal Plaagdier Management-protocol (IPM) geldt: eerst moeten bestrijders de plaag met andere maatregelen (bijvoorbeeld klemmen) onder controle krijgen. Pas als dat niet effectief blijkt mogen ze overgaan op andere maatregelen. Maar sinds die invoering van het IPM is de vergiftiging van vossen, kleine marterachtigen en andere knaagdieretende zoogdieren en roofvogels niet aantoonbaar afgenomen, blijkt uit het huidige onderzoek.

Dassen, egels en spitsmuizen

Leendertse en zijn collega’s keken allereerst met behulp van camera’s welke dieren er op zulke lokdozen afkomen – zowel in stedelijk gebied als op industrieterreinen en in landbouwgebied. Daarna onderzochten ze de levers van bij ander onderzoek verzamelde dode dieren.

Zeventien van de honderdzestig levermonsters waren afkomstig van bruine ratten, zwarte ratten en huismuizen – zogeheten ‘doelsoorten’ van het gif. De overige levers waren afkomstig van dieren die niet tot de beoogde slachtoffers behoorden. Naast vossen en kleine marterachtigen waren dat onder andere dassen, egels en spitsmuizen. Vogelsoorten waarbij gif werd aangetroffen waren kerkuil, steenuil, buizerd, torenvalk, sperwer en havik. In totaal zijn tien soorten rattengif aangetroffen in de levermonsters; vier daarvan (bromadiolon, brodifacoum, difethialon en difenacoum) komen in ruim 90 procent van de gevallen voor. In sommige dierenlevers was het percentage gif zo hoog dat het tot de dood van het desbetreffende dier kan hebben geleid.

Matroesjka-effect

Vergiftiging kan plaatsvinden op drie manieren, schrijven de onderzoekers in het rapport: door het direct eten van lokaas, door het eten van al vergiftigde muizen en ratten of door ‘doorvergiftiging’. In dat laatste geval treedt een soort matroesjka-effect op: een niet-doelsoort (bijvoorbeeld een egel) eet een andere niet-doelsoort (bijvoorbeeld een naaktslak), die al vergiftigd is door het eten van lokaas.

„Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe andere dieren bij of soms zelfs in de lokdozen kunnen komen – spitsmuizen bijvoorbeeld, en kleine zangvogels zoals de groenling, de vink en de huismus”, zegt Leendertse. Die zangvogels kunnen bijvoorbeeld weer voor doorvergiftiging bij roofvogels zorgen. „Waar wij vooral van geschrokken zijn, is dat muizen soms ook het giftige lokaas uit de lokdozen naar buiten slepen, waardoor ook andere dieren er makkelijker bij kunnen. Dat was tot nu toe nog niet bekend.”

Gif zorgt vrijwel altijd voor collateral damage Peter Leendertse senior adviseur

Om zulke onbedoelde slachtoffers in de toekomst te voorkomen, is een nog betere naleving van het IPM belangrijk, benadrukt Leendertse. „Gif moet echt worden ingezet als laatste redmiddel. Mensen denken vaak dat je het heel gericht kunt inzetten, maar dat klopt niet – het zorgt vrijwel altijd voor collateral damage.”

De onderzoekers hebben niet gekeken in hoeverre doorvergiftiging voorkomt bij huisdieren, zegt Leendertse. „Maar er zijn zeker wel incidenten bekend bij honden en katten. Dat is ook moeilijk te voorkomen – je kunt er misschien nog wel voor zorgen dat je kat niet in de buurt van een lokdoos komt, maar je kunt hem niet zomaar afleren om muizen te vangen.”