Plannen gepresenteerd voor verzekering zzp’ers: premie tussen 85 en 150 euro

Als het aan de sociale partners ligt, gaan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een verplichte maandelijkse premie betalen tussen de 85 en 150 euro voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die premie wordt dan geïnd door de Belastingdienst en uitbetaald door het UWV. Dat staat in het voorstel dat werkgevers en vakbonden dinsdag aan het kabinet stuurden.

Vorige week lekten de hoofdlijnen van dat voorstel al uit. De hoogte van de premie hangt af van het inkomen en van wanneer de zzp’er ervoor kiest de uitkering te laten ingaan: een halfjaar (hoogste premie), een jaar of twee jaar (laagste premie). Het inkomen wordt tot maximaal 30.000 euro gedekt. Wie arbeidsongeschikt raakt, krijgt 70 procent van zijn inkomen.

Het kabinet laat naar verwachting voor de zomer weten of het het voorstel van de sociale partners, die verenigd zijn in de Stichting van de Arbeid, overneemt. Dan duurt het waarschijnlijk nog enkele jaren voordat zo’n standaardverzekering start. Naast de verplichte verzekering is het mogelijk een gelijkwaardige of aanvullende verzekering te kiezen, staat in het voorstel. Een voorbeeld daarvan is een broodfonds. Van de ruim een miljoen zzp’ers in Nederland is één op vijf verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Correctie (3 maart 2020): In een eerdere versie van dit bericht stond dat de zzp’er een lagere premie moet betalen als de uitkering na een halfjaar ingaat, en een hogere als die na twee jaar ingaat. Dat moest andersom zijn.