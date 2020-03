Zussen Simone en Marga Weimans: ‘Pas later zijn we echt bevriend geraakt’

Begin jaren tachtig werden in de Tweede Kamer vragen gesteld over Schuurpapier, een rebels kinderradioprogramma van de VARA. Onder de verslaggevers waren twee Rotterdamse meisjes van twaalf en dertien jaar oud. Ze stapten overal op af, met soms hondsbrutale vragen. Hoe een heroïneprostituee haar beroep uitoefende. Of, aan een pedoseksueel: hoe dat in zijn werk ging, een relatie met een jonge jongen.

Aanleiding voor de Kamervragen was een reportage waarin werd uitgelegd hoe je zwart kon rijden: je moest je strippenkaart insmeren met zeep, zodat je het stempel er makkelijk weer af kon vegen.

Foto Daan Brand | Visagie Clayton Leslie Simone Weimans

Simone Weimans (48) studeerde communicatiewetenschappen, maakte radio voor de VARA en werd negen jaar geleden presentator bij het NOS Journaal. Per toeval: nadat ze was afgewezen voor NOS op 3 werd gevraagd of ze een screentest wilde doen voor het reguliere journaal. Ze is ook presentator van radioprogramma Met het oog op morgen en tafeldame bij DWDD. Marga Weimans

Na een net niet afgemaakte studie bestuurskunde begon Marga Weimans (49) in 1999 aan de vooropleiding van de mode-afdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Een jaar later werd ze toegelaten tot de school. Ze showde haar collecties in Parijs en Amsterdam. In 2014 kreeg ze een overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum.

„Of de VARA de kinderziel aan het beschadigen was door dit soort dingen de ether in te slingeren”, zegt Simone Weimans (48). „Ik was een brutaler kind dan Simone”, zegt haar zus Marga (49), „maar soms schrok ik toch van de dingen die we moesten vragen. We werden best wel gepusht door de redactie.”

Simone: „O, zo heb ik dat niet ervaren. Ik dacht: als je voor de radio werkt, mag je alles vragen. Het was voor mij meteen duidelijk: ik wil de journalistiek in.”

We zitten in lunchcafé Koozie op het Noordereiland in Rotterdam, een buurt die ze allebei goed kennen. Marga woonde tot een maand geleden om de hoek. Simone woont sinds haar studie communicatiewetenschappen in Amsterdam. „Maar in mijn hart blijf ik een Rotterdammer”, zegt ze.

Allebei dragen ze tijdens het interview onopvallende kleren: jeans en platte schoenen. Simone, presentator bij het NOS Journaal en Met het Oog op Morgen, een pluizige lila trui met V-hals. Marga, modeontwerper, een blauwe sweater die ze geleend heeft van Simone.

Een groot verschil met de outfits die ze als tiener droeg. Simone vertelt dat Marga en zij na de scheiding van hun ouders even met hun moeder in een nieuwbouwwijk in Capelle aan den IJssel woonden. Daar paradeerde Marga „met een enorme blauwe hoed” over straat. „En ik erachteraan, samen met een meisje uit de buurt. Wij hadden thuis Avenue [de vooruitstrevende Nederlandse modeglossy]. Marga kleedde zich ook zo. Ze was ook altijd aan het tekenen.”

Tegenwoordig trekt vooral tv-persoonlijkheid Simone de aandacht op straat. „Zij heeft het niet eens meer door, maar ik zie het als ik met haar door de stad loop”, zegt Marga.

Simone: „Ik heb er geen last van. Mijn werk is serieus, dus mensen benaderen mij ook serieus. Je krijgt terug wat je geeft.”

Marga en Simone zijn vernoemd naar Marga Klompé, in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland, en Simone de Beauvoir, de Franse schrijfster van De tweede sekse, een revolutionair pleidooi voor economische onafhankelijkheid van vrouwen. Hun moeder, Rinette Schotsborg, kwam in 1966 als alleenstaande moeder uit Suriname naar Rotterdam. Ze dacht dat ze daar betere zorg voor haar zoon zou vinden, die door zuurstofgebrek bij de geboorte slechtziend en licht verstandelijk gehandicapt was. Zijn vader had haar vlak voor de geboorte verlaten. Haar ouders verhuisden mee, ze namen hun kleinzoon in huis.

In Nederland ontmoette ze Walther Weimans, die pedagogiek had gestudeerd. Zij was kleuterjuffrouw, liet zich omscholen tot maatschappelijk werkster, en werd actief in de vrouwenbeweging. Toen ze, zoals Marga zegt, merkte dat de strijd van de Nederlandse vrouwen niet de hare was – „in Suriname was het normaal voor een vrouw om te werken” – richtte ze zich op de emancipatie van Surinaamse vrouwen.

Ook na het huwelijk – en de geboorte van twee dochters – bleef haar zoon bij zijn grootouders. Marga: „Mijn vader zag het niet zitten, nog een kind erbij.” Simone: „In de Surinaamse cultuur is het veel gebruikelijker dat opa’s en oma’s, of bijvoorbeeld een zus, de kinderen van een ander opvoeden.”

In het huis waar de zussen opgroeiden had hun vader zijn eigen etage. Dat had, zegt Marga, „ te maken met zijn afkomst”. Walther Weimans, hij overleed in 2012, was een Marron; een afstammeling van de Surinaamse tot slaaf gemaakten die wisten te ontsnappen en zich vestigden in de binnenlanden. „Waar hij woonde was het gebruikelijk dat mannen twee huizen hadden: één voor hun gezin en één voor henzelf.”

Simone: „Je mocht wel op zijn verdieping komen, het was geen geheim of zo. Ik deed het alleen niet.”

Marga: „Ik zat er heel vaak. Ook omdat hij mysterieus was, en afstandelijk. Hij was wel fysiek met ons: je kon op hem klimmen, lekker met hem knuffelen. En hij was enorm grappig.”

Simone: „Hij was geen prater. En veel weg. Altijd voorzitter. Van het koor, van de voetbalclub.”

Marga: „En hij zat bij de vrijmetselaars. Als hij weg was, ging ik in zijn kamer rondsnuffelen. Zo kwam ik achter allerlei geheimen. Ik vond een doos met een foto van onze halfbroer.”

Simone: „Welke halfbroer?”

Marga: „De zoon van papa. Ik heb die doos rood geschilderd, een soort eerste kunstzinnig moment. Misschien moet ik kunstenaar worden, dacht ik. Ik was een jaar of negen, tien. Ik wist toen nog niet wie die jongen was, maar dacht: dit is vast een zoon van mijn vader.”