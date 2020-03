Oranje in Nations League tegen Italië, Bosnië en Polen

Het Nederlands voetbalelftal neemt het later dit jaar tijdens de tweede editie van de Nations League op tegen Italië, Bosnië-Herzegovina en Polen. Dat is dinsdag door loting bepaald in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Oranje is groepshoofd in poule 1 van divisie A. Poule 2 bestaat uit Engeland, België, Denemarken en IJsland. Portugal, Frankrijk, Zweden en Kroatië vormen groep 3 en poule 4 in divisie A bestaat uit Zwitserland, Spanje, Oekraïne en Duitsland.

De Nations League gaat op 3 september van start. De zesde en laatste speelronde van de groepsfase is op 17 november. De vier groepswinnaars uit divisie A plaatsen zich voor de finaleronde van de Nations League, die van 2 tot en met 6 juni volgend jaar op het programma staat. (ANP)

Tijdens de Nations League van vorig jaar had het Nederlands elftal het opeens weer: geloof, wilskracht, power en energie.