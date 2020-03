Netanyahu wint parlementsverkiezingen Israël

Benjamin Netanyahu heeft een nipte overwinning gehaald bij de parlementsverkiezingen in Israël. Zijn Likud-partij heeft volgens de exitpolls 36 of 37 zetels gehaald. De coalitie van rechtse partijen waar zijn partij deel van uitmaakt is uitgekomen op 59 van de 120 zetels.

De coalitie van Netanyahu moet nu op zoek naar een coalitiepartner om een meerderheid mee te kunnen vormen in het parlement. Dat lukte de vorige twee verkiezingen niet, waardoor dit de derde parlementsverkiezingen in een jaar zijn.

De partij Blauw en Wit kreeg 34 zetels. De partij onder leiding van Benny Gantz is de voornaamste rivaal van de Likud-partij en weigert samen te werken zolang Netanyahu aan het roer staat. Volgens Blauw en Wit is Netanyahu, die is verwikkeld in verschillende corruptieschandalen, niet meer geloofwaardig.

Op Twitter schreef Netanyahu dat zijn partij heeft gewonnen „dankzij ons geloof in onze koers en dankzij het volk van Israël”. De opkomst bij de verkiezingen was de hoogste in 21 jaar. 65,6 procent van de stemgemachtigden kwam naar de stembus.