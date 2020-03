Nederlandse hulpverleners op Lesbos ondergedoken na aanval

Nederlandse hulpverleners op Lesbos zijn ondergedoken omdat ze vinden dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Medewerkers van Stichting Bootvluchteling en andere internationale organisaties zijn zondag aangevallen door een groep inwoners van het eiland, vertelt een van de hulpverleners op het Griekse eiland aan NRC. „Op dit moment is het gewoon niet veilig als hulpverlener hier op Lesbos.” De hulpverleenster wil anoniem blijven vanwege veiligheidsoverwegingen, haar naam is bij de redactie bekend. Ook Artsen zonder Grenzen laat weten dat het het werk tijdelijk heeft stilgelegd.

De hulpverleners evacueerden zondag collega’s uit vluchtelingenkamp Moria na onrust in het kamp en reden daarbij met hun auto’s in een fuik. Ze werden aangevallen met stalen buizen. „Het is een kleine groep rechts-extremisten, die wil voorkomen dat ngo’s hier hun werk doen en er nog meer vluchtelingen aankomen”, aldus de hulpverleenster. De auto’s zijn er slecht aan toe, maar de Nederlandse hulpverleners bleven ongedeerd.

Volgens de hulpverleenster heersen er al langer spanningen op het eiland, maar zijn die in de afgelopen weken toegenomen. Steeds vaker worden mensen met een niet-Grieks uiterlijk bedreigd, stelt ze. „De groep oefent gericht geweld uit op hulpverleners, journalisten en vluchtelingen.” Momenteel lijkt de situatie op het eiland rustig, aldus de hulpverleenster. Het is nog niet duidelijk wanneer de medewerkers van Stichting Bootvluchteling weer aan het werk gaan.

Slechte omstandigheden

Hulporganisaties hebben felle kritiek op de leefomstandigheden in de Griekse kampen. Opvangkamp Moria heeft plek voor ruim tweeduizend migranten, maar huisvest er momenteel achttienduizend. Duizenden mensen leven in zelfgebouwde onderkomens zonder sanitaire voorzieningen en velen zijn ziek.

Vorig jaar kwamen 75.000 migranten aan in Griekenland, een stijging van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het leidde vorige week tot een reeks protesten van Griekse eilandbewoners, die zich niet gehoord en in de steek gelaten voelen. De demonstraties liepen zo erg uit de hand, dat tientallen demonstranten en politieagenten gewond raakten.