Nederland eist vanaf 2023 bijmenging in brandstoffen luchtvaart

De luchtvaart moet in Nederland binnen drie jaar deels gebruikmaken van duurzame brandstoffen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) wil „het voortouw” nemen om te zorgen voor een bijmengverplichting om de uitstoot van CO 2 tegen te gaan. Als dit niet in Europees verband lukt, dan zal Nederland dit in ieder geval zelf laten ingaan vanaf 2023. Dat schrijft de minister dinsdag in een Kamerbrief.

Dit betekent dat luchtvaartmaatschappijen straks op Nederlandse luchthavens alleen kerosine kunnen tanken waar biologische of synthetische brandstof aan is toegevoegd. De bijmengverplichting „zal investeringen aanmoedigen in de productie en afname van groene brandstoffen zoals biokerosine en synthetische kerosine”, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Binnenkort komen Europese lidstaten bijeen in Brussel om te praten over verduurzaming van de luchtvaart. De Nederlandse regering stelde eerder in een akkoord vast dat tegen 2030 14 procent van alle luchtvaartbrandstoffen duurzaam moeten zijn. Tegen 2050 moet fossiele kerosine volledig vervangen zijn.