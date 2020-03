‘Leider aanslag op fietstoeristen Tadzjikistan dood in cel’

De laatste nog levende dader van de terroristische aanslag op een groep westerse fietstoeristen in juli 2018 in Tadzjikistan is overleden in zijn cel. Dat melden de Tadzjiekse autoriteiten aan Radio Free Europe. Uit autopsie moet de oorzaak van de dood van Hoessein Abdoesamadovs nog blijken.

Abdoesamadov zat een levenslange celstraf uit voor zijn aandeel in de aanval die aan vier mensen – een Nederlander een Zwitser en twee Amerikanen – het leven kostte. De man werd tijdens zijn veroordeling in november 2018 omschreven als leider van de groep, die zou hebben gehandeld in naam van terreurgroep Islamitische Staat. Die eiste de verantwoordelijkheid op, hoewel de regering van Tadzjikistan die neerlegde bij een bij wet verboden politieke partij.

Abdoesamadov en de vier andere mannen reden de groep fietsers destijds van de weg en staken vervolgens met messen op ze in. Zijn medeplegers kwamen tijdens een vuurgevecht met de Tadzjikische politie om het leven. Abdoesamadovs familie heeft zijn dood bevestigd.

Tadzjikistan levert opvallend veel IS-strijders af. Terugkeerders kunnen amnestie krijgen, uniek in de wereld.