Indonesisch internationaal vliegveld dicht vanwege vulkaanuitbarsting

Het internationale vliegveld van Soerakarta op het Indonesische eiland Java is gesloten vanwege een vulkaanuitbarsting. Vulkaan Merapi barstte dinsdagochtend uit en spuwde een aswolk zes kilometer de lucht in, melden internationale persbureaus. Ook kwam een gaswolk vrij, die twee kilometer langs de helling van de vulkaan naar beneden stroomt.

Vulkaan Merapi ligt ongeveer dertig kilometer ten noorden van de populaire toeristische bestemming Yogyakarta. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen als gevolg van de uitbarsting. Lokale autoriteiten raden mensen aan op een afstand van minstens drie kilometer van de vulkaan te blijven.

Merapi is de actiefste van de in totaal vijfhonderd Indonesische vulkanen. De laatste grote uitbarsting was in 2010. Daarbij kwamen meer dan 350 mensen om het leven en moesten 280.000 mensen hun huis verlaten.