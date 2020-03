Ineos-ploegleider Nicolas Portal (40) onverwacht overleden

Nicolas Portal, de ploegleider die aan de basis stond van de vier Tour de France-zeges van Chris Froome, is dinsdag op veertigjarige leeftijd overleden. Hij kreeg thuis in Andorra een hartaanval, meldt sportkrant L’Equipe. De Fransman was sportief directeur bij de Britse wielerploeg Team Ineos en de voorloper daarvan, Team Sky.

Oud-renner Portal was sinds 2013 de belangrijkste ploegleider van Ineos. Vanuit een ploegauto vlak achter het peloton of de kopgroep bepaalde hij de tactiek van zijn renners. In Portals eerste jaar won Froome onder zijn begeleiding voor het eerst de Tour de France. In 2015, 2016 en 2017 won de Brit opnieuw. Portal behaalde daarna nog Tourzeges met Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019).

Froome zegt op Twitter dat zijn gedachten uitgaan naar Portals vrouw en kinderen. „Hij was de aardigste, vrolijkste man die ik kende en haalde altijd alles uit het leven. Rust in vrede, Nico.” Team Ineos schrijft op zijn site „diep bedroefd” te zijn over het overlijden van zijn „zeer geliefde ploeggenoot, collega en vriend”.

Als renner won Portal één koers: een etappe in de Dauphiné Libéré in 2004. Hij miste in 2009 een groot deel van het seizoen vanwege hartritmestoornissen. Het jaar erop beëindigde hij zijn carrière. Team Sky-manager Dave Brailsford vroeg Portal, die op dat moment bij zijn ploeg onder contract stond, of hij tot de technische staf wilde toetreden.