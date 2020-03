IND krijgt extra directeur voor wegwerken achterstanden asielprocedures

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) krijgt een extra programmadirecteur die verantwoordelijk wordt voor het wegwerken van achterstanden. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer dinsdag. De stap volgt op onderzoek waaruit blijkt dat de dienst een miljoen euro per week kwijt is aan dwangsommen vanwege vertragingen in asielaanvragen.

De nieuwe directeur moet de nodige hervormingen doorvoeren om dit op te lossen. Nieuwe aanvragen zullen straks apart behandeld en afgehandeld worden „binnen de wettelijke termijnen”, schrijft de staatssecretaris. Een aparte groep IND-medewerkers gaat zich bovendien buigen over de „compleetheid en geschiktheid van dossiers” van asielzoekers, voordat ze behandeld worden. Broekers-Knol informeert de Kamer over vier weken over de voortgang.

Lees ook: De chaos bij de IND is amper meer te bestrijden

De IND zal dit jaar naar verwachting zeventig miljoen euro kwijt zijn vanwege de achterstand, meldde NRC eerder deze week al. Dat is vier keer meer dan de dienst in eerste instantie had ingeschat. De staatssecretaris noemt het „geen acceptabele situatie”.

Begin dit jaar waren er ongeveer 8.900 aanvragen op het zogeheten spoor 4-traject, voor asielzoekers die een grotere kans maken op toelating tot Nederland. De IND heeft normaal gesproken zes maanden om een oordeel te vellen. Als de dienst er langer over doet, mag de asielzoeker een dwangsom eisen voor elke dag vertraging. Dit kan oplopen tot 15.000 euro.