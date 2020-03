Herre Kingma: ‘Nederland heeft een landsdokter nodig’

Toen Herre Kingma minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) op televisie hoorde uitleggen hoe je het beste kan niezen, dacht hij: dit gaat niet goed. Kingma (71), voormalig inspecteur-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, ziet „erg veel gezichten” namens de overheid het woord voeren over de aanpak van het coronavirus. Hij ziet experts van het RIVM, van de GGD en ook minister Bruins, die geen medische achtergrond heeft en soms fouten maakt. Dat stelt burgers niet gerust, zegt Kingma. „De communicatie kan professioneler, het overtuigt niet.” Hij heeft er een oplossing voor: de introductie van een ‘landsdokter’.

Kingma was decennialang actief als cardioloog en zorgbestuurder. Tussen 2000 en 2006 was hij inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. In die rol maakte hij diverse crises mee, zoals de paniek om mogelijke miltvuuraanvallen na 11 september 2001, dodelijke uitbraken van legionella en de angst voor meningitis (hersenvliesontsteking), waardoor begin deze eeuw soms nog kinderen aan overleden. Stuk voor stuk crises die „met een sisser afliepen”, zegt Kingma. „Maar het is de dreiging die onrust onder de bevolking brengt.”

Minister Bruins, in het kabinet verantwoordelijk voor de aanpak van het coronavirus en de communicatie daarover, „doet enorm z’n best”, ziet Kingma. Hij snapt de verleiding van de minister om tijdens een crisis ook voor de camera’s te verschijnen. Kingma herinnert zich eigen tv-optredens waarin hij als inspecteur-generaal uitleg gaf over vaccinaties tegen meningitis. Achteraf was hij daar lang niet altijd helemaal tevreden over. „Ik was geen microbioloog, maar had nog wel 25 jaar praktijkervaring in de zorg achter de kiezen. Soms kreeg ik hele specifieke vragen waar ik nog wel omheen kon kletsen.”

Bruins zaaide afgelopen zondag tijdens een persconferentie verwarring over de vraag of alle Nederlanders met lichte luchtwegklachten uit voorzorg thuis moesten blijven, of alleen mensen die terugkwamen uit risicogebied. Het ging om dat laatste, RIVM-directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel moest hem tijdens de persconferentie corrigeren. Ongemakkelijk en een pijnlijke les, zegt Kingma. „Het gaat om geloofwaardigheid. De minister begaf zich hier op het terrein waar de medische professional in the lead is. Dat is rolvermenging, die lijn moet hij niet overgaan.” Bruins had het woord beter aan Van Dissel kunnen laten, vindt Kingma. „Ik zag hier geen rol voor hem, je neemt vooral risico’s.”

Meer managers, minder experts

Dat Bruins geen achtergrond in de zorg heeft en er daardoor niet met groot gezag over kan praten, past volgens Kingma in een langjarige trend die hij op het ministerie van Volksgezondheid ziet. De topambtenaren daar kwamen vroeger uit de medische praktijk, weet Kingma. Hij noemt Piet Muntendam, een dorpsdokter uit Drenthe die de strijd aanbond met tuberculose en na de Tweede Wereldoorloog de hoogste ambtenaar werd: directeur-generaal Volksgezondheid. Of psychiater Joop van Londen, die deze functie in de jaren tachtig bekleedde. „Die mannen wisten waar ze het over hadden.”

Tegenwoordig bestaat de ambtelijke top vooral uit managers, en niet uit experts. Kingma ziet een verband met de introductie van de Algemene Bestuursdienst, die eraan heeft bijgedragen dat topambtenaren snel van ministerie wisselen. „De huidige secretaris-generaal (SG) is een politicoloog, de net vertrokken directeur-generaal Volksgezondheid is nu SG op Financiën.” Volgens Kingma is expertise op het ministerie „gemarginaliseerd”. „Als je die vacatureteksten leest, weet je ook: hier worden geen dokters gevraagd. Ik zie geen professionals meer die binding hebben met de spreekkamer en de gevoelens van mensen. Dat wekt geen vertrouwen.”

Een landsdokter

Kingma heeft een oplossing die ook tot een meer gezaghebbende communicatie kan leiden: stel een landsdokter aan die in tijden van crisis namens de overheid de bevolking kan informeren. Aan welke eisen moet zo’n landsdokter voldoen? Kingma wil „iemand die boven elke twijfel verheven is”. „Een exceptioneel goede dokter die lang in de praktijk heeft gewerkt en door medici ook erkend wordt als leider”.

Hebben we zo’n landsdokter tijdens deze coronacrisis niet al in de persoon van RIVM-baas Jaap van Dissel? Kingma vindt dat Van Dissel „weet waar hij over praat en het steeds beter doet”. Toch betreurt Kingma het dat de RIVM-directeur niet vanaf het begin „hét gezicht van de overheidscommunicatie” was. Ook vindt Kingma dat een landsdokter over de volle breedte moet kunnen spreken, niet alleen over infectieziektenbestrijding, waarin Van Dissel gespecialiseerd is.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat zo’n landsdokter al sinds 1855 en heet daar chief medical officer. Deze landsdokter zetelt op het ministerie van Volksgezondheid en staat hoger in de hiërarchie dan Van Dissel in Nederland. „De landsdokter is in Engeland gelijkwaardig aan de secretaris-generaal, hij praat rechtstreeks met de minister.” De landsdokter treedt namens Engeland op bij internationale bijeenkomsten en crises. „Als je de hoogste medische expert van je land naar voren schuift kun je daar echt iets betekenen.”

Kingma hoopt dat zo’n landsdokter er bij een volgende gezondheidscrisis ook in Nederland is. Als een landsdokter goed kan uitleggen waarom het belangrijk is om in je elleboog te niezen komt dat veel beter binnen bij de burger, denkt Kingma. „Dat soort dingen moet je horen van een medische professional uit de top van de overheid.”