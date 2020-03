‘Hardball’-presentator Chris Matthews stopt na controverses

Het is niet zo dat hij geen interesse meer heeft in de politiek, zo stelde tv-presentator Chris Matthews maandagavond aan het begin van het programma Hardball. Toch stopt hij per direct met zijn talkshow bij MSNBC. Hij gaat met pensioen, zei Matthews, maar volgens media-analisten van onder meer CNN en The New York Times ligt het voor de hand dat hij er door de progressieve zender is uitgewerkt na een reeks misstappen.

Matthews begon in 1997 op televisie na een carrière als medewerker van Democratische politici, onder wie president Jimmy Carter. In 1999 werd het programma omgedoopt tot Hardball (een term uit het honkbal), naar de titel van het boek dat hij schreef over politiek. In Washington wordt een hard spel gespeeld, is Matthews’ opvatting: daar gaat het over macht krijgen en gebruiken.

Hard over Sanders en Warren

„Ik houd ervan om met mijn producers te werken aan deze show, en discussies te voeren over hoe we het nieuws moeten verslaan”, zei de 74-jarige in zijn laatste uitzending over het opiniërende programma. Maar juist in die discussie is hij, zowel on the air als op de werkvloer, in recente jaren meermaals uit de bocht gevlogen. Zo vergeleek hij onlangs de toenemende populariteit van de Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders in de voorverkiezingen met de Blitzkrieg. Matthews bood voor die opmerkingen zijn excuses aan, om vervolgens Elizabeth Warren het vuur aan de schenen te leggen in een interview dat volgens sommige critici seksistisch was. Tijdens de vorige verkiezingen omschreef hij Hillary Clinton als „hekserig”.

Het idee dat zijn vertrek met het management van MSNBC is overlegd, werd ontkracht door anonieme bronnen. De zender laat weten dat verwacht werd dat de presenator na de verkiezingen van dit jaar met pensioen zou gaan. Een bron vertelt aan CNN dat het bedrijf hem onder druk heeft gezet om dat te „versnellen” na de recente controverses.

Veranderde omgang

Dat Matthews al langere tijd wordt beschuldigd van ongewenste intimiteiten en wangedrag op het werk, zal niet geholpen hebben. Al in 1999 diende een vrouwelijke medewerker een klacht in over seksuele intimidatie en werd Matthews op de vingers getikt door zijn zender. Vrijdag nog riep de journaliste Laura Bassett die geschiedenis in herinnering in een column. Daarin schreef ze dat ze zélf als gast in zijn programma ongewenste opmerkingen had gekregen: „Dat ik nog niet verliefd op je ben geworden”, zou Matthews hebben gezegd.

In zijn laatste Hardball-opening noemde Matthews Bassett niet bij naam. Hij verontschuldigde zich wel voor „commentaar over het uiterlijk van vrouwen waarvan sommigen van ons - mezelf meegerekend - ooit dachten dat dat wel kon”. In het MeToo-tijdperk is hij niet de eerste presentator met zo’n lange staat van dienst die uiteindelijk ‘valt’ door dergelijke beschuldigingen. Matthews zelf sprak over de „betere standaarden, eerlijkere standaarden en de discussie over hoe we met elkaar omgaan” die de „jongere generatie” heeft aangezwengeld. Wie van die nieuwe generatie zijn plek overneemt is niet bekend, MSNBC heeft nog geen vervanger aangekondigd. De rest van het uur werd maandag opgevuld door vaste verslaggevers.