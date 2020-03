Guus Kouwenhoven kreeg negentien jaar cel, maar kan rustig verder leven in zijn gouden kooi

De bel zoemt als een hommel in een rozenkelk. De loodzware voordeur van De Wet Straat 50 zwaait open en valt met een klap weer in het slot. De glazen deur aan de andere kant van het glazen halletje blijft dicht. Minutenlang ben ik opgesloten, als een vis in een aquarium. Bewakingscamera’s kijken bewegingloos op me neer. Een vrouw met een witte bediendenschort komt aanrennen en doet de tussendeur open. „Wie kan ik zeggen dat er is?”

In de woonkamer geen fotolijstjes op bijzettafeltjes, geen souvenirs van lange reizen. Een interieur gekopieerd uit een woonblad, zo voelt het. Alsof de bewoners van de villa tijdelijke gasten zijn. Van beneden klinken gedempte kinderstemmen. Buiten blaast een zwakke zuidoostenwind rimpels in het water van het zwembad met uitzicht over Bantry Baai, Zeepunt en de Atlantische Oceaan.

Het is 19 april 2019. In de vroege ochtend van 8 december 2017 stonden er twaalf gewapende politieagenten voor ditzelfde huis in een van de duurste wijken van Kaapstad. Ze kwamen om de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven te arresteren. „War crimes”, zeiden de agenten. De Nederlandse justitie had Zuid-Afrika om uitlevering gevraagd nadat Kouwenhoven op 21 april dat jaar door het gerechtshof in Den Bosch tot negentien jaar cel was veroordeeld. Na zijn arrestatie kwam hij onder huisarrest en moest hij zich een paar keer per week melden bij de politie.

Guus Kouwenhoven is een Nederlandse zakenman die in Zuid-Afrika woont. Eerder runde hij onder meer een groot houtkapbedrijf in het West-Afrikaanse land Liberia. Justitie in Nederland verdenkt hem ervan tijdens de Liberiaanse burgeroorlog tussen 2000 en 2003 ten minste zes keer wapens te hebben ingevoerd voor de soldaten van toenmalig president Charles Taylor (foto beneden). Dit maakte hem volgens justitie medeplichtig aan oorlogsmisdaden in die periode begaan in Liberia en in buurland Guinee. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Kouwenhoven in 2017 tot negentien jaar cel. De straf werd door de Hoge Raad bevestigd. Kouwenhoven houdt vol onschuldig te zijn.

Kouwenhoven zou in de burgeroorlog in Liberia, tussen 2000 en 2003, wapens hebben ingevoerd voor de regering van president Charles Taylor. Hij schond daarmee niet alleen het wapenembargo van de Verenigde Naties dat in die tijd voor Liberia gold; de rechters bevonden hem medeplichtig aan de oorlogsmisdaden die Taylor en zijn soldaten begingen in Liberia en buurland Guinee.

Guus Kouwenhoven (78) had al drie jaar in een Nederlandse gevangenis moeten zitten. Maar zijn advocaten wisten de Zuid-Afrikaanse rechter ervan te overtuigen dat hij volgens de letter van het uitleveringsverdrag niet kan worden uitgeleverd. De misdrijven waar Kouwenhoven van wordt beschuldigd, beging hij niet in Nederland maar in Liberia. Nederland heeft daarom geen ‘territoriale jurisdictie’, oordeelde rechter Ingrid Arntsen op 21 februari dit jaar. „Onder deze omstandigheden, en tot mijn grote spijt, moet ik verdachte laten gaan.” De Zuid-Afrikaanse officier van justitie beloofde meteen in hoger beroep te gaan, maar dat kan nog jaren duren. De grens kan Kouwenhoven niet meer over – wegens het internationale arrestatiebevel tegen hem.

Hoe is het leven in zijn gouden kooi? En wat drijft de man die al heel lang in één adem wordt genoemd met een van de gruwelijkste burgeroorlogen in Afrika? Met die vragen leg ik enkele maanden na zijn veroordeling voor het eerst contact met hem via zijn advocaat in Rotterdam, Inez Weski. Als de kranten melden dat hij in Zuid-Afrika zit, vermoed ik dat Kaapstad zijn toevluchtsoord is. Aan de weelderige Kaapkust resideren de rijkste zakenmensen van het continent: Afrikaanse presidenten, criminelen.

De deuren van de lift die de vijf verdiepingen van de villa met elkaar verbindt, schuiven open. Puffend schuifelt Kouwenhoven even na elven naar zijn ontbijttafel. Hij verontschuldigt zich. Verslapen. „Ik word normaal om vijf uur wakker. Dus ik denk: laat ik een slaappilletje nemen. Word ik om elf uur wakker.”