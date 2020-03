GroenLinks, PvdA en SP gezamenlijk tegen verlaging belasting bedrijven

GroenLinks, PvdA en SP willen dat de door de regering geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven niet doorgaat. Als aan die wens geen gehoor wordt gegeven, dreigen ze komend najaar tegen het belastingplan van het kabinet stemmen. Dat maakten partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP) dinsdagavond bekend op een speciaal georganiseerde bijeenkomst in Amsterdam.

Met deze aankondiging willen de drie linkse partijen het kabinet onder druk zetten. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, moet de regering bij andere partijen steun zoeken. Groenlinks, PvdA en SP (samen achttien zetels in de senaat) hebben nu hun gezamenlijke inzet voor de belastingplannen duidelijk gemaakt.

‘Geld voor klimaat en zorg’

De drie partijen willen in plaats van een verlaging van de winstbelasting met 2,4 miljard euro per jaar „investeringen” in „grote maatschappelijke problemen”, zoals klimaat, woningnood en tekorten in het onderwijs en de zorg.

Afgelopen najaar stemden de drie partijen nog verdeeld over het belastingplan. GroenLinks was voor, de PvdA en SP stemden tegen. Zij vonden dat er te weinig extra geld was voor onder meer de aanpak van het lerarentekort.

GroenLinks-leider Klaver noemde het voornemen van de linkse oppositie dinsdagavond een „heldere boodschap aan het kabinet”. Volgens hem is „de tijd van rechtse politiek voorbij.” Volgens Lilian Marijnissen (SP) is de nood hoog: „investeringen zijn keihard nodig voor onze samenleving.”