Gezin van gedode meisje Diya kreeg wél eerder hulpverlening

Het gezin van Diya (8), het meisje dat op 15 maart 2019 door haar verwarde vader in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid werd gedood, kreeg wél eerder hulpverlening. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en opvolger Veilig Thuis schakelden na drie zorgmeldingen in 2014 en 2015 hulp voor het gezin in, volgens een woordvoerder.

Een door de familie voor publicatie afgestane selfie van Diya, gemaakt twee weken voor haar dood.

Dit staat in contrast met uitspraken van GroenLinks-wethouder Judith Bokhove van jeugd(zorg). Bokhove schreef de gemeenteraad vrijdag dat er „afgelopen jaren geen betrokkenheid” bij het gezin van Veilig Thuis en andere gemeentelijk gefinancierde hulpinstanties was. Eerder sprak Bokhove in de raad alleen van „meldingen” in 2014 en 2015, waar volgens haar „geen zorg, geen hulp” aan verbonden was.

Nieuw onderzoek

Een raadscommissie debatteert woensdag met de wethouder over het inspectierapport over Diya’s dood, in bijzijn van de waarnemend hoofdofficier van justitie en de korpschef. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, de grootste raadsfractie met 11 zetels, pleit voor een nieuw onderzoek dat niet alleen maart vorig jaar bestrijkt, maar ook meldingen over het gezin in 2014 en 2015.

Lees de reconstructie Ze ligt daar. Ga maar kijken

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf vindt dat de wethouder de raad „onvolledig” heeft geïnformeerd. Hoogwerf zegt dat de politie en hulpinstanties „nalatig” zijn geweest in de week voor Diya’s dood.

Zo deed de politie geen melding bij Veilig Thuis toen haar vader op 11 maart vorig jaar met een kogelwerend vest en een mes op school verscheen. Veilig Thuis belde die maandag wel met de vader, en op woensdag meldden ambulancebroeders bij Veilig Thuis hun zorgen over het gezin. Maar Veilig Thuis checkte het gezinsdossier pas vrijdag, de dag van Diya’s dood, zegt Hoogwerf.

Mede op basis van „zorgen in het verleden” besloot Veilig Thuis toen in te grijpen, zegt een woordvoerder. Maar Diya’s ouders waren niet thuis en de hulp kwam te laat.

Leefbaar-raadslid Hoogwerf: „Als nieuwe en oude informatie eerder bij elkaar was gelegd, waren eerder alarmbellen gaan rinkelen. Dit meisje krijgen we niet terug, maar misschien kunnen we het bij een ander kind voorkomen.”

Justitie vervolgt Diya’s vader, de 41-jarige Nirmalkoemar B., voor moord. De strafzaak wordt waarschijnlijk voor de zomer inhoudelijk behandeld.

‘Geen risicovolle signalen’

De Inspecties Gezondsheidszorg en Jeugd en Veiligheid en Justitie zeggen dat er sinds 2016 geen risicovolle incidenten waren. Zij concluderen dat Diya’s dood vorig jaar waarschijnlijk niet was te voorkomen. Er waren geen signalen dat de vader tijdens een ziekenhuisbezoek voor zichzelf zijn dochter zou doden. Diya’s moeder noemt die conclusie in een bijgevoegde zienswijze „onvoldoende”. In de week voor hij Diya ombracht meldde haar vader zich namelijk bij diverse instanties met angsten, pijn en benauwdheid. Wethouder Bokhove ondersteunt het inspectierapport.

In mei 2014 kon Diya’s moeder de problemen thuis niet meer aan. Ze had een inzinking, moest naar het ziekenhuis en ging daarna op zichzelf wonen. Het AMK deed tweeënhalve maand onderzoek en taxeerde het risico voor Diya als „matig”. Dat Diya huiselijk geweld meemaakte – wat geldt als kindermishandeling – was niet bevestigd. Het meisje lag „vaak” te slapen als haar ouders ruzieden. Het AMK kon destijds alleen geen goed beeld krijgen van de opvoeding bij de vader: hij wilde geen contact met het AMK.

Het AMK adviseerde hulp, die overeenkwam met de hulpverlening die via de huisarts in gang was gezet. De vader van Diya kreeg bij Delta agressietherapie. Haar moeder was een „binnenvetter” en niet „weerbaar” tegen vader, volgens het AMK-onderzoek. Zes maanden kreeg zij wekelijks therapie om beter met hevige emoties om te gaan, van de huisartspraktijkondersteuner.

Wietplant

Ook bij twee andere meldingen van de politie in 2015 schakelde Veilig Thuis hulpverleners in. In september van dat jaar, op Diya’s verjaardag, maakten haar ouders buiten ruzie en stond het meisje er huilend bij. In december werden bij haar vader anabolen steröiden, illegaal knalvuurwerk en foto’s van Diya gevonden met veel geld en een wietplant.

Zorg voor volwassenen of via de huisarts valt niet onder de verantwoordelijkheid van wethouder Bokhove, reageert haar woordvoerder nu. „Over deze zorg krijgt de wethouder ook geen informatie”, zegt hij. De wethouder informeert verder alleen over „signalen van onveiligheid” die recent zijn.