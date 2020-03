Mijn zoon weet dat ik bezig ben om af te vallen. Vandaag voelde hij bij toeval aan mijn buik en merkte met bewondering en verbazing op: „Pap, je bent al echt afgevallen”. Waarop hij nog geen seconde later zegt „of heb je zo’n onderbroek van mama aan?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl