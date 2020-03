Taliban hervatten offensief tegen Afghanen, ondanks afspraken met de Verenigde Staten

De Taliban hervatten het offensief tegen Afghaanse strijdkrachten, ondanks het akkoord dat de gewapende groep dit weekend met de VS sloot. „Het tijdelijke staakt-het-vuren is verlopen, en onze operaties worden hervat”, aldus de Taliban. Zaterdag ondertekenden ze met de VS een akkoord dat de opmars naar vrede moet betekenen. De VS hopen dat het akkoord leidt tot een definitief staakt-het-vuren en een einde aan de bijna 20-jarige oorlog, maar vrede is nog ver weg. In het akkoord staat dat duizenden gevangengenomen Taliban op 10 maart vrijkomen. Omgekeerd zouden de Taliban circa duizend gevangengezette strijdkrachten vrijlaten. De Afghaanse regering was niet bij de onderhandelingen, en president Ghani weigert hen vrij te laten. (AFP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 maart 2020