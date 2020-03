‘Fraude met uitkeringen ziektewet in Oost-Europa’

Oost-Europese arbeidsmigranten plegen fraude met ziektewetuitkeringen. Dat meldt actualiteitenprogramma Nieuwsuur maandagavond. Vooral Polen die in Nederland werken zouden ten onrechte een uitkering aanvragen, om vervolgens terug te verhuizen naar Polen terwijl de uitkering doorloopt. Om hoeveel gevallen het gaat, maakt Nieuwsuur niet duidelijk. Ook uitkeringsinstantie UWV zegt dat niet te weten.

Wie in Nederland gewerkt heeft en in de ziektewet zit, mag de uitkering volgens de wet meenemen naar het buitenland. Vorig jaar verkregen ruim 1.600 Polen die in eigen land wonen een Nederlandse uitkering, net als ongeveer 150 Roemenen en 27 Bulgaren. In totaal kregen in 2019 bijna 450.000 mensen, met name Nederlanders, een ziektewetuitkering toegekend.

UWV-medewerkers zijn bezorgd over fraude met de ziektewetuitkeringen van teruggekeerde arbeidsmigranten, blijkt volgens Nieuwsuur uit interne documenten. Ze zien bijvoorbeeld dat mensen kort in Nederland werken en dan met zware klachten in de ziektewet belanden. Andere bronnen van het programma – de eigenaar van een bedrijf dat zieke werknemers in Polen controleert en de baas van een uitzendbureau in het Westland - beamen dat er een probleem is. Zo zouden gezondheidsverklaringen van Poolse artsen vaak onbetrouwbaar zijn. Het UWV is van die verklaringen afhankelijk bij uitkeringsgerechtigden die in Polen wonen.

‘Te vroeg voor conclusies’

Het UWV erkent in een reactie aan Nieuwsuur dat er „altijd een kans blijft bestaan” dat er gefraudeerd wordt met uitkeringen. Of er inderdaad op grote schaal gefraudeerd wordt met ziektewetuitkeringen, kan de instantie niet zeggen. „Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken over de omvang van eventuele fraude met de ziektewet, en of dit soort fraude meer voorkomt onder arbeidsmigranten.”

De afgelopen jaren zijn meerdere grote fraudekwesties aan het licht gekomen bij het UWV. Die hadden vooral te maken met WW-uitkeringen. Zo bleek in 2018 en 2019 dat duizenden Polen in hun eigen land ten onrechte een Nederlandse werkloosheidsuitkering ontvingen. Ook kwam uit dat het UWV uitkeringen betaalde aan gevangenen, voortvluchtigen en mensen die niet ontslagen zijn. Zij hadden daar geen recht op. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) kondigde eind 2018 maatregelen aan.