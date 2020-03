EU biedt Griekenland 700 miljoen aan hulp tegen migrantenstroom

De Europese Unie schiet Griekenland te hulp met 700 miljoen euro voor grensbeveiliging en de opvang van migranten. Bovendien gaat het Europese grensgemeenschap Frontex extra personeel en materieel inzetten langs de Griekse grens. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Lees ook deze reportage vanaf Lesbos: ‘Ook de Grieken kunnen de grenzen openen’

De steun volgt op een beslissing van de Turkse president Erdogan, die vorige week zijn grenzen besloot open te stellen. Duizenden migranten zijn sindsdien naar de grens met Griekenland getrokken of proberen met bootjes over te steken naar Griekse eilanden zoals Lesbos of Chios.

„We komen met een duidelijke boodschap van steun en solidariteit”, zei Von der Leyen in het bijzijn van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. „Dit is ook een Europese grens. Ik dank Griekenland dat het het schild van Europa is.”

Van de 700 miljoen euro is de helft direct beschikbaar. Frontex gaat honderd extra grenswachten inzetten bovenop de huidige bezetting van 530 mensen. Verder worden er zes extra kustwachtschepen, een vliegtuig, twee helikopters en drie voertuigen uitgerust met warmtebeeld camera’s ingezet.