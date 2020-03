ECB, steek je kop niet in het zand voor coronavirus

Europese ziekenhuizen bereiden zich voor op een stroom patiënten die zijn besmet met het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt, en Europese burgers hamsteren. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) wil niet eens zeggen dat ze zich voorbereidt op een renteverlaging bij een economische crisis door het virus.

Melvyn Krauss is een senior fellow aan de Hoover Institution van Stanford University in Californië.

Die houding verandert misschien, nu Luis de Guindos, vicepresident van de ECB, maandag in Londen heeft gezegd dat de bank „klaar staat om zijn hele instrumentarium bij te stellen als dat past”. Maar hij zei tegelijkertijd dat het begrotingsbeleid van overheden „de frontlinie van het antwoord” moet vormen. „Laten we geen zaken door elkaar halen. Als je een probleem hebt kun je niet altijd naar de centrale bank kijken.”

Zulke terughoudend heeft de geloofwaardigheid en reputatie van de nieuwe ECB-president Christine Lagarde en haar nieuwe hoofdeconoom Philip Lane aanzienlijk beschadigd.

Kennelijk heeft Lagarde – politicus van huis uit en zonder ervaring met centraal bankieren – zich door Lane laten wijsmaken dat het virus de economie van de eurozone weliswaar zwaar zou kunnen treffen, maar dit niet meer dan een kortetermijneffect zou zijn, gevolgd door krachtig herstel op middellange termijn. Dat is wensdenken van de bank, en niet de traditionele ‘afwachtende houding’.

Nieuwe werkelijkheid

Achter Lagardes houding schuilen mogelijk politieke overwegingen, en ook een onwil om haar agenda aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid in Europa. Om mogelijke verdeeldheid over het monetair beleid van de ECB nog even uit te stellen wilde Lagarde nog niet tot een verdere verlaging van de rentetarieven overgaan.

De nieuwe ECB-president heeft een raad van bestuur geërfd waarin haviken en duiven ernstig verdeeld zijn en ze probeert tijd te winnen om de wonden te laten helen en de eenheid te herstellen. Maar de realiteit trekt zich niets aan van zo’n uitstel om de lieve vrede. En voor de ECB is de nieuwe realiteit dat de economie van de eurozone door het virus ernstig in gevaar is.

De OESO heeft maandag gewaarschuwd dat de mondiale groei door de coronacrisis weleens zou kunnen halveren. De Chinese economie, zo belangrijk voor de Europese export, verkruimelt onder druk van het virus. En als de Amerikaanse economie inzakt, hoe ontkomt Europa dan aan de gevolgen?

Weg met de lieve vrede

De ECB heeft een opdracht te vervullen die voor alles gaat, ook boven de goedbedoelde interne lieve vrede. Christine Lagarde zit in een lastig parket, omdat ze geen ervaring heeft met monetair beleid. Door de markten duidelijk de indruk te geven dat de lat voor een verdere renteverlaging hoog ligt, lijkt ze nu een havik in een tijd dat de wereldeconomie ernstig verzwakt. En door haar kop in het zand te steken over het coronavirus zaait Lagarde twijfel over haar bekwaamheid als crisismanager.

Als haar voorganger Mario Draghi ons érgens om zal bijblijven, is het omdat hij in een tijd van ernstige crisis de euro heeft gered.

Lagarde dreigt nu de geschiedenis in te gaan als het hoofd van de centrale bank dat de coronacrisis wegwuifde waartegen zelfs gewone burgers veiligheidsmaatregelen namen.

Mario Draghi – waar ben je nu je nodig bent!