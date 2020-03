Een people coördinator? ‘Dit is de taal waar HR-mensen warm van worden’

Door al het nieuws vorige week over de drukke, open kantoortuin was ik het bijna vergeten, maar er was deze maand natuurlijk nóg een onderwerp waarover mijn lezers maar niet uitgepraat raakten. En dat was de jeukjargonvacature van energiebedrijf Vandebron.

Voor de mensen die hem gemist hebben: daarin werd een ‘people coördinator’ gezocht – een „owner van de employee journey” – die „samen met de people medewerker moest zorgen voor een optimale employee experience” en meer van dergelijk ronkend proza.

De ene helft op Twitter dacht dat het een grap was, de andere helft moest huilen. Ze vonden de vacature „janken”, „onleesbaar”, „belachelijk en pretentieus” en suggereerden dat Vandebron „verzegeld” moest worden en „in quarantaine” geplaatst. En dus belde ik Vandebron maar eens. „Recruitment manager” Noor Veld-van der Lans reageerde meteen sportief en ik mocht haar alles vragen.

Ken je de satirische website De Speld?

„Ja natuurlijk! En toen we de vacature op de sociale media zagen, snapten we ook wel dat sommige mensen dachten dat het daar vandaan kwam. Er stonden wel erg veel Engelse woorden in.”

Een ongelukje?

„We hebben het wat te snel geschreven. Maar we wérken hier snel. En al dat Engels komt, doordat dat hier onze voertaal is.”

„Owner van de employee journey.” Praten jullie daar écht zo?

„Haha, ja! Nederlanders spreken hier onderling natuurlijk Nederlands, maar verder gaat alles hier in het Engels, ook al onze officiële bedrijfscommunicatie. Er werken hier veel buitenlanders. Uit Italië, India, tot aan Nieuw-Zeeland toe.”

Maar wat ís een „owner van de employee journey”? De baas van personeelszaken?

„Nee, in het Nederlands is het ‘eigenaar’. Maar dat vinden we een beetje een suffig woord.”

‘Eigenaar’ is toch ook de baas?

„Nee, de baas van deze afdeling is bij ons de ‘head of people operations’. De owner zit daar een stapje onder.”

Ik dacht dat als je iets ‘ownt’, je er alles over mag zeggen.

„Dat mág de people coördinator ook, maar de head of people operations is eindverantwoordelijk.”

In de vacature staat iets over jullie „dynamische werkomgeving”. Dat betekent meestal dat je je de tering moet werken.

„Zo zou ik het niet zeggen. Het is meer dat we in beweging zijn. We bestaan nu zes jaar, zijn hard gegroeid en dat proces moet begeleid worden. Dat is best een ingewikkelde klus. Aan de andere kant kan dat ook juist een uitdaging zijn voor mensen, een reden om te reageren.”

Wat doet de ‘people coördinator’. Die coördineert mensen?

„Nee, het gaat om het coördineren van alle fases in dit vak. Van het ‘onboarden’…”

…de introductie…

„… haha, ja, tot aan de ‘offboarding’, dat is het uit dienst gaan, en alles wat daar tussenin zit. Dus ook de scholing, dat heet bij ons „learning and development”, maar ook het blijven onderzoeken of het personeel tevreden is, hun feedback verwerken, het meten van de betrokkenheid bij het bedrijf – dat noemen we hier in het Engels ‘engagement’.”

Dat is toch gewoon personeelszaken.

„Personeelszaken associëren veel mensen met administratie. Deze functie is breder.”

Maar ‘employee journey’ en ‘de optimale employee experience’?! Kom óp zeg.

„Haha, nou, zo wordt dat tegenwoordig genoemd in de human resources, de HR. Dat zijn nu de trendwoorden. Mensen die daar werken, vinden dat aantrekkelijk.”

Niemand zegt: we slaan een beetje door?

„Nee, daar sta je verbaasd van te kijken hè? Voor buitenstaanders klinkt het misschien wat gek, maar uiteindelijk is dit de taal die werkt als je HR-personeel zoekt. Hier ook. Er hebben zich heel veel geschikte kandidaten aangemeld! Dit zijn termen waar HR-mensen warm van worden.”

En de andere mensen bij Vandebron? Niemand die zegt: praat eens normaal?

„Dat hebben we nog nooit teruggekregen.”

Op Twitter schreven mensen dat ze afhaken als klant, als jullie zo raar praten.

„Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar het kan natuurlijk dat mensen daar een mening over hebben. Het was inderdaad veel Engels, dus we gaan hier de volgende keer beter op letten. Het risico is dat als we te veel ‘gewone taal’ in vacatures gebruiken, we mogelijk goede kandidaten afstoten, en dat als we te veel jargon gebruiken, we mensen afschrikken. Wat dat betreft zijn deze reacties voor ons natuurlijk wel een eyeopener geweest.”

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.