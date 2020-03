VS leggen beperkingen op aan aantal Chinese werknemers bij persbureaus

Het gaat om vijf nieuwsorganisaties die volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken onder controle staan van de Chinese regering in Beijing. Daarmee breidt het sluimerende diplomatieke conflict tussen de VS en China zich nu ook uit naar de journalistiek.

Momenteel zijn volgens The New York Times zo’n 160 Chinezen werkzaam voor deze persbureaus, wat betekent dat waarschijnlijk 60 werknemers de Verenigde Staten moeten verlaten.

De maatregel gaat op 13 maart in, waardoor deze werknemers op korte termijn moeten vertrekken, of een nieuw visum aan moeten vragen. De visa zijn nu vaak afgegeven op basis van de nieuwsorganisatie waarvoor ze werken.

Correspondenten uit China gezet

De maatregel is een reactie op het uitzetten van drie correspondenten van The Wall Street Journal door China vorige maand. De aanleiding daarvoor vormde een kop van een artikel in de Amerikaanse krant, waarin China werd aangeduid als ‘de zieke man van Azië’. Het was voor het eerst sinds 1998 dat China buitenlandse correspondenten uitzette.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo spreekt in een verklaring van een situatie van „wederkerigheid”, omdat buitenlandse journalisten in China volgens hem „steeds vaker in de gaten worden gehouden en worden geïntimideerd”. Pompeo: „We hopen dat deze actie Beijing aanmoedigt om de Amerikaanse en buitenlandse pers eerlijker te behandelen.”

Volgens hem worden „geen inhoudelijke beperkingen opgelegd aan de nieuwsorganisaties” en is er „geen sprake is van het verbannen van Chinese journalisten”.