Intensive care van ziekenhuis Beverwijk op slot vanwege mogelijke besmetting Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft maandagavond een tijdelijke opnamestop afgekondigd voor de intensive care-afdeling. Een patiënt die daar op 28 februari was opgenomen, is bij een eerste test positief getest op het nieuwe coronavirus. Er moet nog een tweede test worden uitgevoerd. De patiënt ligt vooralsnog in isolatie, volgens het Noordhollands Dagblad. Het Rode Kruis Ziekenhuis is het derde ziekenhuis dat vanwege het virus tijdelijk geen nieuwe patiënten opneemt, in ieder geval op de intensive care. Het Brandwondencentrum van Beverwijk bevindt zich op een andere locatie in het ziekenhuis, daar kunnen mensen nog wel terecht. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben ook een stop ingevoerd. Lees ook: Geen reden voor alarm, vonden de twee ziekenhuizen

Twee dagen op rij laagste aantal nieuwe gevallen in China Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in China lijkt af te nemen, zo schrijft persbureau Reuters op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. In 24 uur werden 125 nieuwe gevallen van een coronabesmetting gemeld, het laagste aantal dat in één etmaal is geconstateerd sinds 20 januari. Op zondag, een dag eerder, was ook al sprake van een laagterecord van iets meer dan tweehonderd gevallen. In heel China zijn sinds de uitbraak 80.151 mensen besmet en zijn 2.943 patiënten overleden als gevolg van het coronavirus. In Hubei, de provincie waar de wereldwijde virusuitbraak begon, zijn 2.410 herstelde patiënten uit ziekenhuizen ontslagen.

CPB iets positiever over groei, effect virus nog onzeker Het Centraal Planbureau verwacht dat de economische groei dit jaar iets meer toeneemt dan eerder voorspeld, maar waakt daarbij voor de effecten van het coronavirus. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde ramingen. Het binnenlands product (bbp) neemt dit jaar naar verwachting met 1,4 procent toe. In december vorig jaar werd nog uitgegaan van 1,3 procent. Voor 2021 wordt een groei van 1,6 procent verwacht. Gezien de lage groei van de wereldhandel, doet de Nederlandse economie het daarmee relatief goed, concludeert het CPB. Wel waarschuwt het bureau dat wanneer de verspreiding van het virus niet snel tot stilstaan wordt gebracht, dit de economische groei negatief zal beïnvloeden. Het bureau gaat in de nieuwe ramingen uit van twee scenario's: een scenario waarbij het virus snel onder controle komt, en een tweede scenario waarbij het virus zich wijd verspreidt. In dat laatste geval zou de stijging van het bbp dit jaar 0,5 procentpunt lager uitvallen, waarmee de groei uitkomt op 0,9 procent. Dit komt onder meer door teruglopende export, investeringen en consumptie. In het slechte scneario valt in 2021 de stijging bovendien 0,3 procentpunt lager uit, en komt daarmee uit op 1,3 procent. Behalve de uitbraak van het virus zijn ook onzekere handelspolitiek en de stikstofproblematiek binnen Nederland mogelijke risico's. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de denktank van industrielanden, voorspelde maandag al dat de uitbraak van het coronavirus de groei van de wereldeconomie dit jaar zal remmen. De OESO verlaagde de groeiraming voor 2020 met 0,5 procentpunt, van 2,9 naar 2,4 procent.