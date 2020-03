British Steel komt toch in Chinese handen

De Chinese staalreus Jingye is vanaf volgende week definitief eigenaar van British Steel, het concern dat al sinds mei vorig jaar in surseance verkeert. De overname werd in november aangekondigd, maar daarna rezen diverse obstakels. Een prijs voor het Britse staalconcern is niet bekendgemaakt. Volgens de BBC zou het gaan om ongeveer 50 miljoen pond (58 miljoen euro).

De overname, die maandag wordt geformaliseerd, betreft onder meer de twee Noord-Engelse fabrieken van het bedrijf. Daar werken nu zo’n 3.600 mensen. Bekend is inmiddels dat er onder de nieuwe eigenaar zo’n 400 ontslagen zullen vallen. Ook een Nederlandse fabriek van British Steel is betrokken bij de overname: FN Steel in Alblasserdam. Hier maken zo’n 300 mensen draadstaal voor onder andere de Duitse auto-industrie.

De definitieve bevestiging van de overname maakt een einde aan bijna een jaar van onzekerheid voor de medewerkers, en aan een fikse kostenpost voor de Britse overheid. Het dagelijkse verlies van 1 miljoen pond werd tot nog toe opgevangen door de faillissementsdienst van de staat.

Het vinden van een koper en uitwerken van een deal verliepen moeizaam. Uitgebreide onderhandelingen met een eerste belangstellende, het Turkse militaire pensioenfonds, liepen op niets uit. Nadat Jingye bekend had gemaakt British Steel te willen kopen, doemden nieuwe problemen op. Zo maakte de uitbraak van Covid-19 het de Chinezen moeilijk naar Engeland te reizen voor onderhandelingen, aldus Britse media.

Franse spoorrails

De belangrijkste dwarsligger bleek echter Frankrijk. Oorspronkelijk betrof de deal ook een Franse fabriek van spoorrails, nabij de grens met Luxemburg. Voor overname van deze vestiging, die als een van de weinige onderdelen van het staalconcern relatief goed zou draaien, is nog groen licht van de Franse staat. Die twijfelt al maanden over toestemming: Parijs ziet liever geen Chinese eigenaar van zijn cruciale spoorrailsproductie . Volgens de Financial Times heeft de Britse faillissementsdienst er nu bij Jingye op aangedrongen in ieder geval de Britse delen te kopen. De Chinezen zou nog steeds geïnteresseerd zijn in de Franse fabriek.

Over Jingye is weinig bekend. Het concern (23.500 werknemers) is gecentreerd rond een enorme staalfabriek in Hebei, de provincie rondom Beijing (niet te verwarren met Hubei, de oorsprong van Covid-19). Het bezit ook onder meer hotels. Aan de top van het concern staat Li Ganpo, een van de rijkste mannen van China. Waarom hij British Steel wil kopen, is onduidelijk: over zijn strategie is vrijwel niks bekend. Hij zou van plan zijn 1,2 miljard pond (1,38 miljard euro) in zijn jongste aanwinst te investeren.

Anders dan in Frankrijk heeft de overname door een Chinese partij in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks tot discussie geleid. Hoewel British Steel ook spoorrails maakt voor het VK, werden de overnameplannen in november overwegend positief ontvangen, mede door de conservatieve regering. Die zat op dat moment, met verkiezingen in aantocht, niet te wachten op een groot faillissement – al helemaal niet omdat het bedrijf volgens de vorige eigenaar, private-equityfonds Greybull, in de problemen is gekomen door Brexit-onzekerheid.