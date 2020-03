Blijft golfer Rory McIlroy straks alleen achter?

De nummer één van de wereld, de Noord-Ier Rory McIlroy, doet niet mee. De Amerikaan Brooks Koepka, de beste speler van de laatste jaren, staat open voor het idee. En Tiger Woods zegt het voorstel te bestuderen. De Premier Golf League is aan het begin van het golfjaar het gespreksonderwerp in de kleedkamers, zei de Engelsman Justin Rose tegen de Britse tabloid The Daily Mail.

De plannen voor een nieuwe, wereldwijde competitie lekten in januari uit via de website van de Amerikaanse golfjournalist Geoff Shackelford. Niet voor het eerst; in 2018 schreef persbureau Reuters er ook al over. Maar dit keer veroorzaakte het onderwerp veel meer reuring. Zoveel dat de man achter de Premier Golf League (PGL) vorige maand besloot uit de anonimiteit te treden.

Andrew Gardiner, een blozende Britse bankier, vertelde in de The Rick Shiels Golf Show Podcast over het concept dat hij zes jaar geleden in „drie dagen zonder slaap” op papier zette: achttien toernooien voor de beste 48 mannelijke golfers, verdeeld over de Verenigde Staten (tien toernooien), Europa (drie), Azië (drie), Australië (een) en het Midden-Oosten (een), te beginnen in januari 2022. De PGL moet volgens Gardiner „de top van de golfpiramide” gaan vormen; in het speelschema is ruimte ingebouwd voor deelname aan de vier grote toernooien (de majors) en met de Amerikaanse PGA Tour en de Europese Tour hoopt Gardiner „samenwerking te bewerkstelligen”.

Tourkaart kwijt

De kans op een samenwerking met de twee belangrijkste professionele circuits lijkt niet al te groot, gezien de e-mail die Jay Monahan, topman van de PGA Tour, stuurde naar ‘zijn’ golfers. De belangrijkste punten die Monahan aanstipte: de PGA Tour zal er alles aan doen om de PGL te voorkomen en een overstap zou de golfers hun tourkaart kosten – en daarmee deelname aan de majors. De baas van de Europese Tour, Keith Pelly, zou zich per e-mail in soortgelijke bewoordingen hebben uitgelaten.

Nu lijkt de bedreiging een stuk groter voor de PGA Tour, het rijkste en sterkste profcircuit. De prijzenpot van 376 miljoen dollar (338 miljoen euro) lokt de allerbeste golfers naar de Verenigde Staten, de Europese Tour is met ruim 200 miljoen euro aan prijzengeld minder aantrekkelijk.

De Premier Golf League belooft de 48 deelnemers een totaal prijzengeld van 210 miljoen dollar: 10 miljoen dollar per toernooi, het achttiende en laatste evenement zal worden gedoteerd met 40 miljoen dollar, vertelde Andrew Gardiner in de podcast. De miljoenen zijn deels afkomstig van het publieke investeringsfonds van Saoedi-Arabië, maar daar ging Gardiner verder niet op in. „We hebben met meer dan zestig partners een brede financiële basis.”

Supporters bij het WGC Mexico Championship met kartonnen afbeeldingen van de deelnemende golfers, Rory McIlroy als favoriet. Foto Fernando Llano/AP

Maar geld zal de beste golfers ter wereld niet over de streep trekken. Brooks Koepka (29) liet vorige week weten nu al meer dan genoeg verdiend te hebben om met pensioen te kunnen gaan. „Ik wil gewoon gelukkig zijn en tegen de beste golfers spelen. Ik denk dat iedereen dat wil.”

Golffan

Het is precies wat de PGL beoogt: meer wedstrijden tussen de beste spelers. „In het belang van de golfsport”, aldus Gardiner, die zichzelf in de eerste plaats ziet als een fan. „We willen dat zoveel mogelijk mensen naar golf kijken omdat we geloven dat er een verband bestaat tussen het aantal kijkers en het aantal beoefenaren.”

Om wereldwijd een miljoenenpubliek te trekken, wil de PGL een nieuw format introduceren. De opzet van het gemiddelde professionele golftoernooi voldoet volgens Gardiner niet meer: 72 holes in vier dagen, waarbij het deelnemersveld na twee dagen wordt gehalveerd, de zogenaamde cut. Of zoals een anonieme spelersvertegenwoordiger het verwoordde tegenover het Amerikaanse ESPN: „Hoe kan het dat een organisatie [de PGA Tour] voor honderden miljoenen tv-contracten afsluit terwijl de kans bestaat dat Tiger of Rory eruit gaan?”

De toernooien van de PGL zullen geen cut kennen en over 54 holes gaan – en dus in drie dagen. Bovendien slaan op de eerste twee dagen alle spelers op hetzelfde tijdstip af, verdeeld over de holes. Gardiner: „De fans kunnen bij ons altijd hun favoriete golfer zien spelen.”

Revolutionair is het plan om de 48 spelers te verdelen over twaalf teams, een idee dat Gardiner opdeed bij de Formule 1. Golfers zouden ook eigenaar kunnen worden van een team, en daarmee indirect ook van hun medespelers. Dit is onder de huidige regels van de PGA Tour verboden.

Het is niet voor het eerst dat een golfrevolutie wordt aangekondigd. In 1994 nam de Australiër Greg Norman het initiatief voor een World Tour. Hij dacht een goede kans te maken, tot Arnold Palmer opstond tegen zijn plannen en het merendeel van de profspelers op de PGA Tour zich achter de Amerikaanse legende schaarde.

Goede kant

Rory McIlroy refereerde aan het verzet van Palmer toen hij twee weken geleden als eerste bekendmaakte zich niet aan de Premier Golf League te verbinden. „Ik wil in deze graag aan de goede kant van de geschiedenis staan, net als Arnold in de jaren negentig. Veel dingen zijn mij meer waard dan geld, zoals mijn vrijheid.” McIlroy doelde op de verplichting die de PGL de deelnemers zal opleggen om jaarlijks – mits fit – aan alle achttien toernooien deel te nemen.

Andrew Gardiner reageerde verre van verslagen op de afmelding van McIlroy, volgens velen de doodsteek voor de PGL. Hij zei dat alles wat zijn compagnons en hij de laatste zes jaar hadden gedaan, juist bedoeld is voor „the right side of history”. Gardiner benadrukte dat de Premier Golf League er alleen komt als spelers en fans dat willen. „Dit kan over een paar weken vergeten zijn”, zei hij. „Of we kijken er over dertig jaar op terug als de verandering die het golf nodig had.” s