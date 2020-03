Arjen Lubach genomineerd voor Annie M.G. Schmidtprijs

‘De Annie’ is de prijs voor het beste Nederlandstalige kleinkunstlied van het voorafgaande theaterseizoen. Lubach ontvangt de nominatie voor zijn nummer ‘Beter in bed’. Daarin zingt hij ‘Ik ben beter dan Baudet in bed’, verwijzend naar de voorman van Forum voor Democratie. De videoclip is inmiddels meer dan 1,4 miljoen keer bekeken.

Kaandorp won de prijs al in 2010, voor het liedje ‘Lente’, geproduceerd met Theo Nijland. Nu dingt haar nummer ‘Het is gebeurd’ mee. Klaasen was vorig jaar ook genomineerd. Zijn liedje ‘Gewoon Opnieuw’, geschreven door Jurrian van Dongen en Peter van de Witte, speelt hij in zijn geprezen theaterprogramma Showponies II.

Voor Schippers is het de vierde nominatie in vijf jaar tijd. Drie jaar geleden won ze met het lied ‘Er spoelen mensen aan’. Nu maakt ze kans met haar nummer ‘Dorp’.

De winnaar wordt bekendgemaakt op maandagavond 30 maart in Theater Bellevue in Amsterdam als onderdeel van het Amsterdams Kleinkunst Festival. De genomineerde artiesten zullen hun liedje dan ook spelen.