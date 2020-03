61-jarige kerkganger in Zuid-Korea waarschijnlijk superverspreider van het coronavirus

Lee Man-hee, de 88-jarige oprichter van de Shincheonji-kerkgemeenschap in Zuid-Korea, is geen bescheiden man. Hij ziet zichzelf als de wedergekomen Christus. Toch ging hij maandag op zijn knieën om zijn excuses te maken voor de snelle verspreiding van het Covid-19 virus in Zuid-Korea. Hij noemde de epidemie ,,een grote ramp”, maar hij ging niet zo ver om zijn eigen kerk er direct de schuld van te geven. ,,We hebben ons best gedaan maar het is ons niet gelukt om de verspreiding van het virus te stoppen", zei hij daarover.

Maar veel Koreanen wijten de hevigheid van de uitbraak in Zuid-Korea wel degelijk aan de kerk van Lee, want die speelde een grote rol in de snelle verspreiding van het nieuwe Covid-19 virus in Zuid-Korea. Daar was dinsdag al sprake van ruim vijfduizend besmettingen en 34 doden. Daarmee is Zuid-Korea het land met het meeste besmettingen buiten China.

Ongeveer de helft van de ziektegevallen in Zuid-Korea is te linken aan die kerk. Een vrouw van 61 speelde daarbij waarschijnlijk als superverspreider van het virus een cruciale rol. De vrouw bezocht de kerk op twee opeenvolgende zondagen. Ze lag toen al in het ziekenhuis, waar ze belandde na een licht verkeersongeval.

Brillen en mondkapjes verboden tijdens dienst

Daar kreeg ze ook last van keelpijn, maar ze weigerde aanvankelijk om zich in een groter ziekenhuis te laten testen op het virus. Wel sloop ze weg uit het ziekenhuis om naar de kerk te kunnen gaan. De twee diensten die zij bijwoonde, werden bezocht door bij elkaar zo’n duizend mensen. Die zaten dicht op elkaar op de grond. Het dragen van brillen en mondkapjes is tijdens de dienst verboden.

De kerkgemeenschap, die zo’n kwart miljoen leden telt, wordt gezien als een geheimzinnige, onorthodoxe sekte. De kerk groeit snel en werft zeer actief nieuwe leden.

Dat gebeurde ook in de Chinese stad Wuhan, waar de uitbraak begon. Daar zit ook een gemeenschap van naar schatting zo’n tweehonderd kerkleden. De verdenking is dat die bleven samenkomen ook toen ze al wisten of hadden kunnen weten dat daar een nieuwe ziekte rondwaarde.

Toen eenmaal duidelijk was dat de kerk een belangrijke rol speelde in de verspreiding van de ziekte in Zuid-Korea, weigerde kerkleider Lee om een namenlijst van leden ter beschikking te stellen aan de autoriteiten. Honderden van hen meldden zich wekenlang niet bij de autoriteiten.

Daardoor konden de autoriteiten niet nagaan of ze besmet waren met het virus en met wie ze in contact waren geweest. Lee zelf liet zich ook pas maandag testen op het virus. Dat gebeurde onder dwang: anders was hij gearresteerd. Hij bleek overigens niet besmet.

Het stadsbestuur van Seoul pleit er nu voor om de Lee te vervolgen, onder meer voor ,,moord door opzettelijke onachtzaamheid.”

Maar de woede over het virus richt zich ook tegen de overheid en tegen president Moon Jae-in. Er is een groot tekort aan mondkapjes in Zuid-Korea ontstaan: mensen staan ervoor in lange rijen en de kapjes zijn meteen uitverkocht zodra ze arriveren. Moon bood daarvoor zijn excuses aan. ,,Het spijt me zeer voor de bevolking dat we niet in staat zijn om snel voldoende maskers te leveren, en dat we daarmee overlast hebben veroorzaakt.”, aldus Moon op dinsdag.

Hij stelde ook dat er meer ziekenhuisbedden beschikbaar moeten komen, en hij beloofde steun voor kleinere bedrijven die door het virus in de problemen raken. Hij noemt de strijd tegen het virus een ,,oorlog” en stelde 25 miljard dollar ter beschikking voor deze oorlog.