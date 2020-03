19 doden door tornado’s in Amerikaanse staat Tennessee

Tornado’s hebben dinsdag in de Amerikaanse staat Tennessee voor zeker negentien dodelijke slachtoffers gezorgd. Onder meer in het centrum van hoofdstad Nashville is de schade groot, meldt de autoriteiten volgens persbureau AP. Minstens 150 gewonden liggen in het ziekenhuis.

Er was volgens CNN sprake van minstens drie tornado’s, die in de nacht van maandag op dinsdag over Tennessee trokken. Behalve Nashville, troffen de stormen de stadjes Camden en Cookeville. Het dodental kan verder oplopen. Hulpdiensten zoeken in de puinhopen van ingestorte gebouwen nog naar slachtoffers.

De exacte omvang van de schade is nog onduidelijk. Alleen al in Nashville zouden meer dan veertig gebouwen zijn beschadigd of verwoest. Honderden mensen hebben daardoor geen dak meer boven hun hoofd. Voor hen zijn opvangcentra geopend. Op talloze plaatsen is de stroom uitgevallen.

Vliegveld dicht

Een vliegveld in het westen van Nashville is voorlopig gesloten omdat meerdere hangars omver geblazen zijn. Ook een kerk in de stad is zwaar getroffen. De klokkentoren is ingestort en een glas-in-loodraam is kapot. Meerdere stembureaus voor de Amerikaanse voorverkiezingen moesten verplaatst worden vanwege het natuurgeweld. De natuurramp is „hartverscheurend”, aldus gouverneur van Tennessee Bill Lee. Burgemeester van Nashville John Cooper zegt dat de tornado’s „laten zien hoe kwetsbaar het leven is”.

In de Verenigde Staten komen jaarlijks tientallen mensen om het leven door tornado’s. De stormen komen het vaakst voor in het voorjaar. Afgelopen januari veroorzaakten tornado’s zeven doden in de staten Texas, Louisiana en Alabama. In die laatste staat kwamen vorig jaar maart bij een reeks tornado’s 23 mensen om het leven.