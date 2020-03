Waarom hedgefonds Elliott Twitter binnenvalt

Een stomp in zijn maag. Zo omschreef Jack Dorsey, mede-oprichter van Twitter, zijn ontslag als topman van het technologiebedrijf in oktober 2008. De start-up kampte met voortdurende technische problemen en onrust onder het personeel. Dorsey had het vertrouwen van zijn commissarissen verspeeld.

Nu, twaalf jaar en een comeback later, moet hij opnieuw vrezen voor een ongewild vertrek bij Twitter. Deze keer komt de druk op zijn positie van aandeelhouders. En niet de minste. Elliott, een van de meest beruchte activistische beleggers ter wereld, is uit op het ontslag van Dorsey, meldden verschillende internationale media afgelopen weekend.

Elliott onthoudt zich desgevraagd van commentaar, maar een goed ingevoerde bron rond het Amerikaanse hedgefonds bevestigt de berichtgeving aan NRC. Volgens de Financial Times heeft Elliott voor meer dan 1 miljard dollar aandelen Twitter gekocht, goed voor een belang van 4 procent.

Onvrede onder beleggers over de prestaties van Dorsey is nieuw noch verrassend. Eind vorig jaar drong aandeelhouder en hoogleraar marketing Scott Galloway (New York University) in een open brief al aan op zijn ontslag. Sinds Dorsey in juli 2015 Dick Costolo opvolgde, is de beurskoers van Twitter een fractie gedaald – terwijl zowel directe concurrenten als de economie als geheel indrukwekkende groeicijfers lieten zien. Ter vergelijking: Facebook werd in dezelfde periode ruim twee keer meer waard, de S&P 500 kreeg er meer dan 40 procent bij.

Geen innovatie

Twitter wordt een gebrek aan innovatief vermogen verweten. Het sociale medium slaagt er niet of nauwelijks in succesvolle nieuwe toepassingen te ontwikkelen, iets wat concurrenten wél lukt. Denk aan Instagram (eigendom van Facebook) met het populaire ‘stories’ – de mogelijkheid om video’s en foto’s te plaatsen die na een etmaal weer verdwijnen.

Tegelijkertijd kwam Twitter regelmatig negatief in het nieuws. Zo maakte het bedrijf afgelopen najaar bekend dat het onbedoeld gegevens van zijn gebruikers had gedeeld met adverteerders, terwijl daarvoor geen toestemming was. Ook was er een groot verloop in het topmanagement en lag het onder vuur vanwege de verspreiding van desinformatie en nepnieuws via trollen en politieke advertenties. Voor die laatste is overigens geen plek meer op Twitter, kondigde Dorsey in oktober aan.

De problemen komen tot uiting in teleurstellende groei, zeker in vergelijking met andere grote internetbedrijven. Ondanks mondiale bekendheid en wereldberoemde Twitteraars als de Amerikaanse president Donald Trump, heeft het platform ‘maar’ net iets meer dan 150 miljoen active daily users, die ten minste één keer per dag inloggen. Voor Facebook staat die teller op 1,6 miljard. Vorig jaar realiseerde Twitter een omzet uit advertenties van bijna 3 miljard dollar (2,7 miljard euro). Dat was een plus van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder, maar slechts een fractie van de bijna 70 miljard dollar die adverteerders bij Facebook besteedden.

Topman van een tweede bedrijf

Beleggers hebben ook twijfels over de betrokkenheid van Dorsey bij Twitter. Bij zijn terugkeer in 2015 zei de topman dat hij alles zou doen wat in zijn macht lag om Twitter te laten floreren. Probleem is alleen: Dorsey is óók topman van Square, een online betaaldienst (en concurrent van Adyen) die hij in 2010 mede oprichtte. Met een beurswaarde van 36 miljard dollar is dit bedrijf Twitter ruimschoots voorbijgestreefd.

„Het gebrek aan aandacht en urgentie van parttime topman Dorsey is begrijpelijk, aangezien zijn vermogen voor 85 procent afkomstig is van zijn andere baan”, schreef hoogleraar Galloway in zijn open brief. Ook Dorseys voornemen om dit jaar een paar maanden in Afrika te gaan wonen, heeft het vertrouwen onder beleggers geen goed gedaan.

Grote vraag is of Dorsey en zijn medebestuurders bij Twitter de druk van Elliott (en Galloway) kunnen weerstaan. Het hedgefonds van de New Yorkse jurist Paul Elliott Singer, dat bijna 40 miljard dollar beheert en onlangs een belang nam in verzekeraar NN, geldt als compromisloos en volhardend.

Daarbij komt: anders dan bijvoorbeeld Facebook en Google heeft Twitter maar één type aandelen. Dat betekent dat alle aandeelhouders stemrecht hebben en daarmee de ruimte om – gezamenlijk – de koers van de onderneming te beïnvloeden. Naar verluidt heeft Elliott voor drie posities die beschikbaar komen in de board, waarin zowel bestuurders als commissarissen zitten, al eigen kandidaten klaarstaan.