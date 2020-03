Vier jaar cel voor ex-militair die cocaïne smokkelde op marineschip

Een 23-jarige Nederlandse ex-militair is maandag veroordeeld tot vier jaar cel voor drugssmokkel op een marineschip. Tot dat oordeel kwam de militaire kamer in Arnhem. Ook is hij veroordeeld voor drugsbezit. De man is na zijn arrestatie ontslagen.

De man werd in september op Curaçao aangehouden met elf kilo cocaïne in zijn rugzak. Het schip waarop hij werkte, dat dicht bij Curaçao lag, werd meteen onderzocht maar er werd niets gevonden. Bij aankomst in Nederland een maand later begonnen de douane en Koninklijke Marechaussee met een uitgebreidere zoekactie. Hierbij werd tussen de wand van een toilet en de wand van het schip nog eens elf kilo cocaïne gevonden in een boodschappentas. „Een zoekactie op deze schaal komt niet vaak voor”, zei een woordvoerder in oktober. De ex-militair heeft daarna bekend dat hij de drugs had verstopt op het schip Zr. Ms. Johan de Witt.

Aan boord hingen lege identieke boodschappentassen klaar. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man deze ook wilde vullen. De Koninklijke Marechaussee had vijf tips binnengekregen over de smokkelplannen van de man.

De rechter verwijt de ex-militair dat hij „op een ernstige manier misbruik heeft gemaakt van zijn positie aan boord van het marineschip”. Ook heeft hij het vertrouwen beschaamd dat Defensie in hem stelde. Het vonnis viel lager uit dan de vijf jaar cel die het OM had geëist omdat de rechter rekening hield „met de jeugdige leeftijd van de man”.