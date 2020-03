Tientallen doden bij aanvallen in Nigeria

Een groep gewapende mannen heeft zondag drie dorpen aangevallen in het noorden van Nigeria en daarbij zeker vijftig inwoners gedood. Dat meldt persbureau AFP maandag.

De bende, die in het gebied bekendstaat vanwege plunderingen en het roven van vee, viel al schietend dorpen in de deelstaat Kaduna binnen en stak daar huizen in brand. Volgens de politie gaat het om een vergeldingsactie, omdat de dorpelingen informatie verstrekt zouden hebben over waar de bende zich schuilhield.

Shehu Sani, de senator van de deelstaat, hekelt de inactie van de autoriteiten in de noordelijke gebieden. Hierdoor zouden roversbendes nu daar de dienst uitmaken. „Het noorden is een regio geworden van eindeloze begrafenissen en eeuwige rouw.”

In de noordelijke delen van het Afrikaanse land vinden vaker moordpartijen en plunderingen plaats. In februari kwamen er nog ruim dertig burgers om het leven bij een aanval van rebellen op een checkpoint.