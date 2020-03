Teams Formule 1 toch niet over strand naar Zandvoort

Drie Formule 1-teams zullen niet over het strand van Noordwijk naar Zandvoort rijden tijdens de Grand Prix, waarbij zij een strandreservaat zouden doorkruisen. Dat bevestigt Nancy Wesselsz van The Spot Events, dat de ontheffing had aangevraagd, maandag tegenover NRC.

De teams hadden eind oktober ontheffing aangevraagd om te voorkomen dat zij onderweg vanuit hun hotel naar het circuit in de file vast zouden komen te staan. Volgens Wesselsz was de ontheffing alleen bedoeld als noodplan wanneer het bijvoorbeeld niet mogelijk zou zijn te vliegen vanwege slecht weer. Dit zou niet meer nodig zijn nu het mobiliteitsplan van de Grand Prix duidelijk is. Wesselsz: „Het alternatief zal via de weg zijn.”

Vorige week besloot de gemeenteraad van Zandvoort de teams toe te staan zonodig via het natuurreservaat te rijden, nadat eerder de gemeente Noordwijk hier ook al toestemming voor had verleend. Er was veel commotie over dit besluit: milieuorganisaties protesteerden en een petitie is duizenden malen ondertekend. Gevreesd werd dat de ontheffing voor de Grand Prix een precedent zou scheppen, waardoor vaker voor evenementen ontheffingen zouden worden aangevraagd.

Stiltegebied

Strandreservaat Noordvoort, dat op een gebied van drie kilometer lengte op het strand tussen Noordwijk en Zandvoort in ligt, is geen Europees beschermd gebied. Het is echter als stiltegebied aangemerkt door de twee badplaatsen en onder andere Staatsbosbeheer, vanwege de broedvogels en zeehonden die er gebruik van maken.