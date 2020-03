Taliban hervatten offensief tegen Afghanen, ondanks afspraken met VS

De Taliban hervatten het offensief tegen de Afghaanse strijdkrachten, ondanks het akkoord dat de gewapende groep afgelopen weekend met de Verenigde Staten sloot. Dat meldt persbureau AFP maandag. „Het tijdelijke staakt-het-vuren is verlopen, en onze operaties zullen worden hervat”, aldus een woordvoerder van de Taliban tegen het persbureau.

Zaterdag ondertekenden de Taliban met de VS een akkoord dat de opmars naar vrede in Afghanistan moet betekenen. De VS hopen dat het akkoord zal leiden tot een permanent staakt-het-vuren en een einde aan de bijna twintigjarige oorlog, maar dat is nog heel ver weg.

In het akkoord was opgenomen dat duizenden gevangengenomen Taliban-strijders op 10 maart vrij zouden komen. Omgekeerd zou de groepering ongeveer duizend gevangengezette Afghaanse strijdkrachten vrijlaten. De Afghaanse regering was echter niet betrokken bij die onderhandelingen, en president Ashraf Ghani weigert vooralsnog tot vrijlating van de vijfduizend milities over te gaan.

Volgens Ghani heeft president Trump hem niet benaderd met de vraag de gevangengenomen strijders vrij te laten. De gewapende groepering houdt vol klaar te zijn voor ‘intra-Afghaans overleg’, maar pas als de strijders worden vrijgelaten. Na het akkoord zegden de VS en de Afghaanse regering toe om de vermindering van het geweld, die een week lang van kracht was, voort te zetten. De Taliban doen hier dus niet aan mee. Dit zou betekenen dat de VS aan de zijlijn moeten blijven staan als de Taliban zware aanvallen op Afghaanse militairen uitvoeren.