Schutmaat toont de schaduwkant van de Amerikaanse Droom

Poëtische melancholie

Net als voor zijn eerdere projecten Grays The Mountain Sends (2013), waarmee hij verschillende prijzen won, en Good Goddamn (2017), over zijn vriend Kris die de gevangenis in moet, legt Schutmaat ook in Vessels een bijzondere interesse aan de dag voor het Amerikaanse landschap en de schaduwkant van de Amerikaanse Droom. En net als in zijn voorgaande projecten doet hij dat met een zachtaardige, poëtische melancholie en een feilloos gevoel voor hoe je met beelden een verhaal opbouwt.

„Ik ben al ruim zes jaar bezig met dit project. Ik woon in Austin, Texas, een aantal weken per jaar stap ik in mijn auto en rijd westwaarts. In de Amerikaanse kunst kennen we die lange on the road-traditie. Denk aan Kerouac, Walker Evans, Robert Frank en de ontelbare roadmovies, zoals Paris, Texas van Wim Wenders. Travis, het hoofdpersonage uit die film, draagt een emotionele last met zich mee die me enorm fascineert. Mij gaat het om die donkere kant, die moeilijke weg die sommige mensen moeten afleggen.”

Schutmaat ontmoet de mensen die hij fotografeert bij tankstations, in motels of als hij ze een lift geeft. Sommige ontmoetingen duren vijf minuten, andere dagen. Hij brengt lifters soms honderden kilometers verderop als ze dat willen. „Het maakt mij niet uit. Ik hoef nergens naartoe. Zij zijn mijn werk. Willen ze niet op de foto, of wordt het beeld dat ik van hen maak niet goed, dan breng ik ze toch weg. Ik geef ze altijd geld. Niet in ruil voor een portret maar gewoon, omdat ze het nodig hebben.”