Politie meldt dagelijks tientallen storingen met C2000

De politie meldt dagelijks tussen de tien en honderd storingen met het vernieuwde communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Sinds C2000 in januari een update heeft gehad, kampt het netwerk met zware problemen.

Afgelopen zaterdag bracht het haperende C2000-systeem nog een Tilburgse politieagent in de problemen. Zijn portofoon en noodknop weigerden dienst toen hij werd aangevallen door een agressieve verdachte. Uiteindelijk lukte het de agent alsnog assistentie op te roepen, maar hij moest wel „flink vechten” om zichzelf te verdedigen. Eerder ondervonden andere agenten soortgelijke problemen bij het doen van noodoproepen. Ook konden hulpdiensten elkaar niet bereiken bij een grote operatie in Amsterdam.

Grapperhaus benadrukt in zijn brief aan de Kamer dat een speciaal team zich „elke dag maximaal inzet” om de problemen op te lossen. Het voorkomen van incidenten zoals dat met de agent in Tilburg krijgt „de meeste prioriteit”. Volgens Grapperhaus is het team de afgelopen weken aangevuld met extra experts. Hij zegt de kwestie „uiterst serieus” te nemen.

Zowel de centrale ondernemingsraad van de politie als politievakvond ACP waarschuwde eind vorige maand voor de gevolgen van een gebrekkig C2000-systeem. Volgens de ACP zijn er „mensenlevens in gevaar” en leveren de problemen risico’s op „voor politiemensen, maar ook voor de burger”. De ondernemingsraad schreef aan Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom dat het een kwestie van tijd is voordat er slachtoffers vallen.