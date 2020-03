Ook Amy Klobuchar stapt uit Democratische voorverkiezingen

Ook Amy Klobuchar heeft zich vlak voor Super Tuesday teruggetrokken als Democratische presidentskandidaat. Dat melden internationale persbureaus. De 59-jarige senator uit Minnesota steunt nu de kandidatuur van voormalig vicepresident Joe Biden. Eerder op maandag stapte Pete Buttigieg al uit de presidentsrace.

Klobuchar werd niet gezien als grote kanshebber bij de Democraten. Desondanks behaalde ze eerder deze maand tijdens de voorverkiezingen in New Hampshire, waar ze derde werd, circa 20 procent van de stemmen. Daarmee sleepte ze zes gedelegeerden binnen. Bij de andere drie voorverkiezingen tot nu toe behaalde ze alleen in Iowa één gedelegeerde.

De terugtrekking van Klobuchar en Buttigieg lijkt goed nieuws voor Joe Biden. Omdat de twee een meer gematigde koers varen, verwachten analisten dat hun kiezers met name naar de eveneens gematigde Biden zullen overstappen. Klobuchar zal haar terugtrekken maandag officieel bekendmaken in Dallas, meldt persbureau Reuters. Ze zal daar samen met Biden op het podium staan. Ook Buttigieg gaat de kandidatuur van Biden steunen, aldus Reuters.

Er blijven nu vijf Democratische kandidaten over die het in november op willen nemen tegen de huidige president Donald Trump. Na vier voorverkiezingen staat Bernie Sanders op 58 gedelegeerden, Joe Biden behaalde er 54. Dinsdag stapt miljardair en oud-burgemeester van New York Mike Bloomberg in de race. De andere twee kandidaten zijn Elizabeth Warren en Tulsi Gabbard.