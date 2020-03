‘Noord-Korea vuurt twee projectielen af’

Noord-Korea heeft maandag twee nog niet geïdentificeerde projectielen afgevuurd, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft eerder aangekondigd dat zijn regime langeafstandsraketten zou testen. Waar de projectielen terecht zijn gekomen, is niet duidelijk.

De twee projectielen zouden vanuit het gebied rondom de kustplaats Wonsan ongeveer 240 kilometer in noordoostelijke richting zijn afgeschoten op een hoogte van 35 kilometer. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen onderzoeken de lancering gezamenlijk, maar konden nog niet direct bevestigen of het om raketten ging.

Nieuwjaarsboodschap

Kim Jong-un kondigde begin dit jaar „een nieuw strategisch wapen” aan. De Noord-Koreaanse leider zei zich niet meer verplicht te voelen te stoppen met proeven met langeafstandsraketten of kernwapens. Hij wilde wel graag met de VS onderhandelen over sanctieverlichting, maar de gesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump zijn vastgelopen. Of de twee projectielen de „nieuwe strategische wapens” zijn, is onduidelijk.

In het verleden heeft Noord-Korea kernproeven gedaan en meerdere raketten getest met verschillende reden, zoals het daadwerkelijk testen van nieuw materiaal of het waarschuwen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten.