Nicaraguaanse dichter en priester Ernesto Cardenal (95) overleden

De Nicaraguaanse dichter, priester en oud-minister Ernesto Cardenal is zondag in de hoofdstad Managua op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was als minister van Cultuur in de jaren ’80 verbonden aan de linkse Sandinistische bevrijdingsbeweging en een van de belangrijkste dichters van het land. Drie dagen van nationale rouw zijn afgekondigd, meldt persbureau Reuters.

Cardenal werd een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. „Onze geliefde dichter is begonnen met het proces van eenwording met het universum, met de grootste intimiteit met God”, zei zijn persoonlijke assistent Luz Marina Acosta tegen persbureau AP.

In 1925 werd Cardenal geboren in een invloedrijke familie in de koloniale stad Granada, ten zuidoosten van de hoofdstad Managua. Hij werd priester in Colombia en raakte als bevrijdingstheoloog betrokken bij de Sandinisten. Na de val van dictator Anastasio Somoza Debayle door de Sandinistische revolutie in 1979 kwam hij in het kabinet. Dit leverde hem een schorsing op van ruim drie decennia door de Katholieke kerk omdat de paus vond dat priesters niet politiek actief mochten zijn. In februari 2019 werd de schorsing opgeheven.

Prijzen

Cardenal, steevast gekleed in een wijd wit shirt en een zwarte baret, schreef onder meer de dichtbundels Zero Hour en Epigrams. Voor „zijn onvermoeibare inzet voor de culturele ontwikkeling van de armsten uit de Nicaraguaanse samenleving” ontving hij in 1990 een ere-doctoraat van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam.

Hoewel Cardenal na zijn ministerschap nooit meer politiek actief werd, sprak hij zich nog geregeld uit over politieke zaken. Zo was hij openlijk tegenstander van president Daniel Ortega en het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront, een afscheidingsbeweging van de Sandinisten.