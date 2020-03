‘Nederlander opgepakt bij rellen in Hongkong wegens brandstichting’

Een 31-jarige Nederlander is zaterdag aangehouden bij rellen in Hongkong. Dat meldt de Hongkongse krant South China Morning Post maandag. De man is aangeklaagd voor brandstichting omdat hij samen met een andere verdachte een prullenbak in brand zou hebben gestoken. Daar zou een gevangenisstraf tot tien jaar op staan.

De Nederlander, die volgens de South China Morning Post maandag moest voorkomen bij de rechtbank, werd afgelopen weekend samen met 114 anderen gearresteerd bij antioverheidsprotesten in het district Mong Kok. Zijn advocaat zei in de rechtbank dat de man als toerist naar Hongkong was gekomen. Hij zou plannen hebben een werkvisum aan te vragen om les te kunnen geven op een kleuterschool.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon de aanhouding maandagavond nog niet bevestigen. Als een Nederlander in het buitenland wordt gearresteerd en verzoekt om consulaire bijstand kan het „soms even duren” voordat het ministerie hiervan op de hoogte is, aldus een woordvoerder.

Voorlopig vast

De man, wiens toeristenvisum in mei zou verlopen, blijft voorlopig vastzitten. Een verzoek tot vrijlating op borgtocht werd afgewezen. De Nederlander moet samen met de tweede verdachte op 27 april opnieuw voorkomen. Het is niet duidelijk of de rechter dan ook uitspraak doet.

De antiregeringsprotesten in Mong Kok van afgelopen weekend waren een van de meest gewelddadige na een periode van relatieve rust, aldus persbureau Reuters. De politie zette traangas in tegen de honderden demonstranten die op de been waren. Sommige demonstranten hadden benzinebommen bij zich. Sinds juni vorig jaar zijn bij de protesten in Hongkong, die gericht zijn tegen de Chinese invloed in de semi-autonome staat, zo’n zevenduizend demonstranten aangehouden.