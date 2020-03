Manon Uphoff een van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs 2020

Manon Uphoff, Wessel te Gussinklo en Oek de Jong zijn drie van de zes genomineerde auteurs voor de Libris Literatuurprijs 2020. Samen met Saskia de Coster, Sander Kollaard en Marijke Schermer vormen zij de overgebleven kanshebbers van de invloedrijkste Nederlandse prijs voor romans. De shortlist, samengesteld uit ruim 200 Nederlandse romans uit het afgelopen jaar, werd maandagmiddag in Amsterdam bekendgemaakt.

Daarmee kiest de jury voor dé grote recensentenfavoriet van 2019 – Vallen is als vliegen van Manon Uphoff – en de roman die na uitbundige lof in recensies afgelopen najaar al de BookSpot Literatuurprijs ontving: De hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo. Ook de geprezen bestseller Zwarte schuur van Oek de Jong werd als favoriet getipt – De Jong geldt als de veteraan onder de shortlistkandidaten, met twee eerdere nominaties voor zijn romans Hokwerda’s kind (2002) en Pier en oceaan (2012), die niet verzilverd werden.

Geen Buwalda

Twee nominaties die op basis van lovende recensies te verwachten waren, liet de jury links liggen: het eerste trilogiedeel Otmars zonen van Peter Buwalda en de tweede roman van Niña Weijers Kamers antikamers brachten het niet verder dan de longlist van 18 boeken. Daarvoor in de plaats koos de jury voor het huwelijksdrama Liefde, als dat het is van Marijke Schermer, de ouderschapsroman Nachtouders van Saskia de Coster en Uit het leven van een hond van Sander Kollaard, een kleine, verfijnde roman over levenslust. Daarmee selecteerde de jury een afgewogen lijst van verwachte namen en interessante outsiders. Heel verrassende keuzes, zoals de volumineuze oorlogsroman De herinnerde soldaat van Anjet Daanje of het experimentele Gebroken Wit van Astrid H. Roemer, die nog wel op de longlist stonden, ontbreken nu. Elk van de gekozen romans kon al op lovende recensies rekenen.

Man-vrouwverhouding

Zoals de longlist voor de helft uit vrouwen bestond, zo is de verdeling mannelijke en vrouwelijke schrijvers op de shortlist ook in evenwicht – iets wat in de 27-jarige geschiedenis van de Librisprijs zes keer eerder voorkwam. In de meerderheid waren romans geschreven door vrouwen, die overigens ongeveer een derde van de romanproductie beslaan, nog nooit.

Elk van de zes genomineerden ontvangt een bedrag van 2.500 euro, op maandagavond 11 mei wordt in het Amstelhotel bekend welk van de zes boeken tot winnaar wordt uitgeroepen. Vorig jaar ging de Libris Literatuurprijs (50.000 euro) naar Rob van Essen, voor de roman De goede zoon. De jury van de Librisprijs, die ieder jaar wisselt, staat dit jaar onder voorzitterschap van wetenschapper Ionica Smeets. Verder bestond de jury uit de critici Bo van Houwelingen en Dirk-Jan Arensman, literatuurwetenschapper Ronald Soetaert en schrijver Christine Otten.